Суперзвезда «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на возвращение Каземиро к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» с новой прической.

Полузащитник сделал короткую стрижку и выложил фото в социальные сети.

Неймар отреагировал на пост: «О боже…я люблю тебя, Казе».

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. С тех пор он провел 51 матч за «красных дьяволов», забив семь голов и отдав шесть результативных передач.

А как вы оцените новый лук бразильца?