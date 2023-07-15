Эрик Байи и Алекс Теллес не явились на первый день предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед» в субботу.

«Юнайтед» рассматривает Байи и Теллеса как обязательных игроков этого лета, и ожидается, что ни один из них не будет включен в состав команды, которая отправится в Соединенные Штаты в среду.

У обоих игроков истекает контракт в следующем году, и их продление на один год не будет активировано, если «Юнайтед» не сможет продать их в летнее или зимнее трансферное окно.

Есть даже сообщения о том, что контракты с игроками могут быть расторгнуты, дав место бесплатному трансферу.

Теллес провел прошлый сезон в аренде в «Севилье».

Тем временем Байи был отдан в аренду «Марселю» в прошлом сезоне, и французский клуб был обязан купить его за 6 миллионов евро, если бы они вышли в Лигу чемпионов, а Байи сыграл определенное количество игр.

Марсель занял третье место в Лиге 1, но Байи сыграл всего 23 раза.