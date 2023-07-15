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Вся команда на месте! К предсезонке «Юнайтед» присоединились сборники 🔥❤️

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Готовы к новым свершениям.

Большинство игроков «Юнайтед» вернулись к тренировкам под зорким взглядом Эрика тен Хага неделю назад, и на этой неделе команда уже провела свой первый предсезонный матч. Однако несколько ключевых футболистов получили дополнительную неделю отдыха, так как после окончания сезона они принимали участие в международных матчах. 

И вот в субботу, 15 июля, эти игроки присоединились к своим товарищам на предсезонке. Сегодня Маркус Рэшфорд, Каземиро, Алехандро Гарначо, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей, Люк Шоу, Диогу Далот, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа и Энтони Эланга впервые прибыли на летнюю тренировку.

В субботний день игроки прошли медицинские тесты, а после начали работу в зале, но уже скоро они начнут тренироваться вместе со своими товарищами по команде.

Наверняка кого-то из них мы уже увидим на поле в товарищеском матче против «Лиона», который состоится в среду.

 

 

1 комментарий

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Любезный Коссутий
Гарначо мама привезла, чтоб не прогуливал 😁
+7
0
+7
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