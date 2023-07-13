И не поспоришь.

В беседе с MUTV Эрик тен Хаг, говоря о восстановлении Лисандро Мартинеса, отметил, что в свой первый сезон аргентинец удивительно сработался со своим партнером по обороне:

«Лича был травмирован в последней части сезона, и вы все еще видите, что он пока возвращается в форму. Поэтому он очень усердно работал летом, и теперь он впервые вышел на игру.

Заметно, что ему немного не хватает ритма, но также очевидно, что Рафа [Варан] и Лича очень хорошо сыгрались друг с другом, они очень надежны вместе».

Мартинес отыграл первый тайм за «Юнайтед» в первом товарищеском матче лета против «Лидса» (2:0). Аргентинский игрок вернулся на поле после перелома плюсневой кости, полученного в середине апреля во время встречи с «Севильей» в Лиге Европы.

В Осло он выступал в центре четверки защитников вместе с Рафаэлем Вараном, пока тен Хаг полностью не сменил состав в перерыве.