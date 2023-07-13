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«Они очень надежны вместе». Эрик тен Хаг очень доволен одной связкой игроков «Юнайтед»

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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И не поспоришь.

В беседе с MUTV Эрик тен Хаг, говоря о восстановлении Лисандро Мартинеса, отметил, что в свой первый сезон аргентинец удивительно сработался со своим партнером по обороне:

«Лича был травмирован в последней части сезона, и вы все еще видите, что он пока возвращается в форму. Поэтому он очень усердно работал летом, и теперь он впервые вышел на игру.

Заметно, что ему немного не хватает ритма, но также очевидно, что Рафа [Варан] и Лича очень хорошо сыгрались друг с другом, они очень надежны вместе».

Мартинес отыграл первый тайм за «Юнайтед» в первом товарищеском матче лета против «Лидса» (2:0). Аргентинский игрок вернулся на поле после перелома плюсневой кости, полученного в середине апреля во время встречи с «Севильей» в Лиге Европы.

В Осло он выступал в центре четверки защитников вместе с Рафаэлем Вараном, пока тен Хаг полностью не сменил состав в перерыве.

1 комментарий

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Чёрный тюльпан
Да всё равно уже сейчас нужно искать замену Варану из молодых и перспективных ЦЗ. Понятно, что вряд ли кого-то купим именно этим летом, но вот следующим нужно уже будет выходить на рынок, потому что Рафа травмат, который с возрастом в лазарете ещё чаще будет проводить время, так при этом скорость скорей всего потеряет свою. Надеюсь, что Дало продлили исключительно ради того, чтобы через год продать, купив на замену Фримпонга, потому что этот бездарь всё равно не спрогрессирует должным образом, в нём не видно таланта, но скинуть миллионов за 20 вполне будет можно, если щедрый ПСЖ не всплывёт, дав миллионов 30-35, но для этого оттуда нужно кому-то забрать Хакими.
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