7 комментариев

В интервью бразильскому журналу Placar Каземиро спросили, в чем разница между Ла Лигой и АПЛ. Ответ опорника должен понравиться фанатам английского футбола.

«Разница была именно в том, в чем я думал. Главное — здесь нет легких игр.

Когда первая команда играет против последней, она не уверена в победе. Если вы выкладываетесь только на 90 процентов своих сил, вы проигрываете. Мне нравится Премьер-лига. Здесь игры с лучшей атмосферой. Все здорово, мне говорили, что в Манчестере сложно жить, но мне нравится».

Каземиро перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за 60 миллионов фунтов стерлингов, выиграв все, что можно было выиграть в Ла Лиге.

Хоть некоторые болельщики предполагали, что бразилец пошел на этот шаг в поисках легкого заработка, 31-летний футболист практически сразу же стал ключевым игроком манкунианцев.