United Tweets
Блог

«Разница была именно в том, в чем я думал». Каземиро объяснил, чем отличается АПЛ от Ла Лиги

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

В интервью бразильскому журналу Placar Каземиро спросили, в чем разница между Ла Лигой и АПЛ. Ответ опорника должен понравиться фанатам английского футбола.

«Разница была именно в том, в чем я думал. Главное — здесь нет легких игр.

Когда первая команда играет против последней, она не уверена в победе. Если вы выкладываетесь только на 90 процентов своих сил, вы проигрываете. Мне нравится Премьер-лига. Здесь игры с лучшей атмосферой. Все здорово, мне говорили, что в Манчестере сложно жить, но мне нравится».

Каземиро перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за 60 миллионов фунтов стерлингов, выиграв все, что можно было выиграть в Ла Лиге.

Хоть некоторые болельщики предполагали, что бразилец пошел на этот шаг в поисках легкого заработка, 31-летний футболист практически сразу же стал ключевым игроком манкунианцев.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mal 2.0
Лично по моему АПЛ отличается от Ла Лиги тем что:
1) Уровень игры
2) Борьбой. В той же Ла Лиге всегда чемпионство получает три лучших клуба(Реал, Барса, Атлетико), а в АПЛ есть много клубов кто может побороться за чемпионство
3) Как сам сказал Каземирыч, это атмосфера игры
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Казе хотел конкурировать каждый матч, он это и получил) Легенда Реала, я даже по Роналду так не тосковал как по Каземиро. Удачи и успехов, Каз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Эво как
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уэмбли Стедиум
Слгласен с Казой 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий