7 комментариев

«Разница была именно в том, в чем я думал». Каземиро объяснил, чем отличается АПЛ от Ла Лиги
В интервью бразильскому журналу Placar Каземиро спросили, в чем разница между Ла Лигой и АПЛ. Ответ опорника должен понравиться фанатам английского футбола.
«Разница была именно в том, в чем я думал. Главное — здесь нет легких игр.
Когда первая команда играет против последней, она не уверена в победе. Если вы выкладываетесь только на 90 процентов своих сил, вы проигрываете. Мне нравится Премьер-лига. Здесь игры с лучшей атмосферой. Все здорово, мне говорили, что в Манчестере сложно жить, но мне нравится».
Каземиро перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за 60 миллионов фунтов стерлингов, выиграв все, что можно было выиграть в Ла Лиге.
Хоть некоторые болельщики предполагали, что бразилец пошел на этот шаг в поисках легкого заработка, 31-летний футболист практически сразу же стал ключевым игроком манкунианцев.
1) Уровень игры
2) Борьбой. В той же Ла Лиге всегда чемпионство получает три лучших клуба(Реал, Барса, Атлетико), а в АПЛ есть много клубов кто может побороться за чемпионство
3) Как сам сказал Каземирыч, это атмосфера игры