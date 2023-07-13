United Tweets
Блог

Габриэль Агбонлахор: «Мейсон Гринвуд больше не будет играть в Премьер-лиге. Его репутация испорчена»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Габриэль Агбонлахор Габриэль Агбонлахор
Клубы Клубы
Футбол Футбол

 

Выступая на радио talkSPORT, Габриэль Агбонлахор сказал: «Я не думаю, что Мейсон Гринвуд снова будет играть в Премьер-лиге. Его репутации в «Манчестер Юнайтед» и Англии нанесен серьезный урон».

«Мне кажется, что он продолжит карьеру в другой стране. Я не могу себе представить, чтобы он вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Об этом сложно говорить, но лично я не вижу Гринвуда в Премьер-лиге. Вы же понимаете, какая его ждет реакция? Даже если он будет просто разогреваться, как запасной, то все внимание направлено на него. Болельщики станут оскорблять его. Так может быть лучшим решением для Гринвуда будет отправиться в аренду в другую лигу? Ведь футбольные фанаты в Англии не прощают».

Мэйсон Гринвуд остается игроком «Манчестер Юнайтед», но он не примет участия в предсезонном туре, хотя все обвинения в изнасиловании против него сняты.

Ходят слухи, что «Аталанта» из итальянской Серии А заинтересована в аренде 21-летнего игрока.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeeTLE
Чем меньше всякие Агбонлахоры будут языком трепать, тем быстрее все забудут, в т.ч. и болельщики. Не надо раздувать, будто он маньяк какой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Neron
А сам Лахор такой безгрешный был, всю карьеру с нимбом пробегал, ага! Трепло! Хоть бы Джасим купил Юнайтед, вернул Гринвуда в основу и запретил бы фемкам и всяким идоргам вход на стадион! И ржал бы в компании с шейхами в вип ложе!
Хватит фантазировать, что придёт катарец и устроит патриархат в АПЛ. Сити (арабы) с Ньюкаслом (саудиты) прогнулись под инклюзивность и прогрессивность, так и Джассимка схавает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий