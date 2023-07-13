Выступая на радио talkSPORT, Габриэль Агбонлахор сказал: «Я не думаю, что Мейсон Гринвуд снова будет играть в Премьер-лиге. Его репутации в «Манчестер Юнайтед» и Англии нанесен серьезный урон».

«Мне кажется, что он продолжит карьеру в другой стране. Я не могу себе представить, чтобы он вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Об этом сложно говорить, но лично я не вижу Гринвуда в Премьер-лиге. Вы же понимаете, какая его ждет реакция? Даже если он будет просто разогреваться, как запасной, то все внимание направлено на него. Болельщики станут оскорблять его. Так может быть лучшим решением для Гринвуда будет отправиться в аренду в другую лигу? Ведь футбольные фанаты в Англии не прощают».

Мэйсон Гринвуд остается игроком «Манчестер Юнайтед», но он не примет участия в предсезонном туре, хотя все обвинения в изнасиловании против него сняты.

Ходят слухи, что «Аталанта» из итальянской Серии А заинтересована в аренде 21-летнего игрока.