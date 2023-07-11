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«Быть игрокам как отец»: Каземиро очень красиво признался, что хотел бы стать капитаном «МЮ»

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В беседе с изданием Placar Каземиро мудро высказался о капитанстве. Бразилец признался, что ему хотелось бы выходить на поле с капитанской повязкой:

«Если честно, мне нравится роль капитана. Мне нравится быть лидером, заботиться об игроках, быть им как отец, помогать преодолевать трудности. Нравится подавать пример, приходить первым на тренировки, нравится всё это. 

Капитанская повязка – это не более чем символ, но он накладывает на тебя определенную ответственность. Нужно общаться с судьями, с игроками. Но мне такая роль нравится».

В «Юнайтед» вопрос о капитанстве дискуссионный. Большинство поклонников «красных дьяволов» убеждены, что Магуайр не способен справиться с этой ролью. Критике подвергается и Бруну Фернандеш.

А Каземиро в некоторых матчах уже ведет себя по-капитански. Бразилец всего за сезон успел стать одним из лидеров команды Тен Хага, в этом сомнений нет.

Заслужил ли Каземиро капитанскую повязку «МЮ»?

1 комментарий

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Акбаржон Юлдашев
Да, без сомненно
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