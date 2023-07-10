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Магуайр явно не хочет уходить из «МЮ» и усиленно готовится к сезону: последние 3 недели он персонально тренируется с бывшим защитником «Челси» и «Реала» 🔥🔥🔥

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Футбол Футбол

Харри явно настроен побыстрее набрать форму.

Как сообщает The Independent, Эрик тен Хаг хочет, чтобы в ближайшие две недели команду покинули Харри Магуайр, Фред, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо. Тен Хаг принял окончательное решение о том, кого хочет сохранить в команде.

Интерес к Магуайру проявляет «Вест Хэм», однако клуб смущает стоимость сделки. «МЮ» оценивает защитника в 50 млн фунтов, но потенциальные покупатели считают, что его согласятся продать за 35 млн. Главная проблема – высокая зарплата Магуайра.

Сам Харри не изъявлял желание уйти из команды - последние три недели англичанин усиленно тренируется трижды в неделю.

Для этого англичанин даже нанял персонального тренера - бывшего защитника «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью.

8 комментариев

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Андрей Тишкович
Если слон будет тренироваться с орлом он летать не научится
+6
0
+6
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Kahn1999
Ответ Андрей Тишкович
Если слон будет тренироваться с орлом он летать не научится
Ауууфф
+5
0
+5
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Ахма Начоо
То что он усиленно тренируется не говорит о том что он хочет остаться, в новом клубе наверно тоже надо в футбол играть.
+1
0
+1
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Dm Kznts
у него 180 в неделю.
неужели такие клубы апл как ВХЮ не могут ему дать такую или почти такую?
Странно.
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Чёрный тюльпан
От этого бездаря теперь не избавишься при зарплате в 193 тыс. фунтов/неделя. Надеюсь, что тен Хаг будет непреклонен в отношении Магуайра и укажет на дверь. Хватит ему уже шансы давать, чтобы команда по итогу очки теряла из-за привозов.
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j9k4s6mx67
Ответ Андрей Тишкович
Если слон будет тренироваться с орлом он летать не научится
Срочно на статус в одноклассники поставлю!
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Вячеслав Тотров
Ответ Андрей Тишкович
Если слон будет тренироваться с орлом он летать не научится
Слоненок Дамбо очень хотел летать.
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Алимардон Щарипов
Ответ Андрей Тишкович
Если слон будет тренироваться с орлом он летать не научится
хааа
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