8 комментариев

Харри явно настроен побыстрее набрать форму.

Как сообщает The Independent, Эрик тен Хаг хочет, чтобы в ближайшие две недели команду покинули Харри Магуайр, Фред, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо. Тен Хаг принял окончательное решение о том, кого хочет сохранить в команде.

Интерес к Магуайру проявляет «Вест Хэм», однако клуб смущает стоимость сделки. «МЮ» оценивает защитника в 50 млн фунтов, но потенциальные покупатели считают, что его согласятся продать за 35 млн. Главная проблема – высокая зарплата Магуайра.

Сам Харри не изъявлял желание уйти из команды - последние три недели англичанин усиленно тренируется трижды в неделю.

Для этого англичанин даже нанял персонального тренера - бывшего защитника «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью.