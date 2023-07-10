8 комментариев

Магуайр явно не хочет уходить из «МЮ» и усиленно готовится к сезону: последние 3 недели он персонально тренируется с бывшим защитником «Челси» и «Реала» 🔥🔥🔥
Харри явно настроен побыстрее набрать форму.
Как сообщает The Independent, Эрик тен Хаг хочет, чтобы в ближайшие две недели команду покинули Харри Магуайр, Фред, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо. Тен Хаг принял окончательное решение о том, кого хочет сохранить в команде.
Интерес к Магуайру проявляет «Вест Хэм», однако клуб смущает стоимость сделки. «МЮ» оценивает защитника в 50 млн фунтов, но потенциальные покупатели считают, что его согласятся продать за 35 млн. Главная проблема – высокая зарплата Магуайра.
Сам Харри не изъявлял желание уйти из команды - последние три недели англичанин усиленно тренируется трижды в неделю.
Для этого англичанин даже нанял персонального тренера - бывшего защитника «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью.
неужели такие клубы апл как ВХЮ не могут ему дать такую или почти такую?
Странно.