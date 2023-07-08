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Каземиро признает, что не перешел бы из «Реала» в «Юнайтед» при одном условии

Каземиро Каземиро
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Как сообщает GOAL, Каземиро сказал в интервью бразильскому журналу Placar:

«Это был шанс покинуть большой клуб на вершине в том возрасте, который все еще позволяет мне сохранять силу. Если бы это было через два или три года, я бы не уходил из «Реала» в другой крупный клуб, у меня не было бы стремления сменить лигу».

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» выложил за бразильца около 60 миллионов фунтов стерлингов. Он присоединился к ним по четырехлетнему контракту.

Многие считают бразильца лучшим опорным полузащитником в высшем английском дивизионе.

 

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