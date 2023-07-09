Этим летом Эрик тен Хаг хочет подписать двух нападающих разного типа. Нидерландец рассматривает возможность приобретения как универсального нападающего, так и чистого форварда.

Главной целью лета для «МЮ» считается Расмус Хейлунд, поскольку переманить Харри Кейна не удалось. Сейчас «Юнайтед» ведет переговоры с «Аталантой».

Альтернативный вариант для Тен Хага – форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. У обоих из них контракт до 2027 года, поэтому «МЮ» придется выложить серьезную сумму.