Этим летом Тен Хаг хочет купить двух форвардов разного типа – но Хейлунд все еще приоритет
Этим летом Эрик тен Хаг хочет подписать двух нападающих разного типа. Нидерландец рассматривает возможность приобретения как универсального нападающего, так и чистого форварда.
Главной целью лета для «МЮ» считается Расмус Хейлунд, поскольку переманить Харри Кейна не удалось. Сейчас «Юнайтед» ведет переговоры с «Аталантой».
Альтернативный вариант для Тен Хага – форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. У обоих из них контракт до 2027 года, поэтому «МЮ» придется выложить серьезную сумму.
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