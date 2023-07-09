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Этим летом Тен Хаг хочет купить двух форвардов разного типа – но Хейлунд все еще приоритет

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Этим летом Эрик тен Хаг хочет подписать двух нападающих разного типа. Нидерландец рассматривает возможность приобретения как универсального нападающего, так и чистого форварда.

Главной целью лета для «МЮ» считается Расмус Хейлунд, поскольку переманить Харри Кейна не удалось. Сейчас «Юнайтед» ведет переговоры с «Аталантой».

Альтернативный вариант для Тен Хага – форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. У обоих из них контракт до 2027 года, поэтому «МЮ» придется выложить серьезную сумму.

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1 комментарий

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Neron
Вместо Коло Муани просто верните Гринвуда в состав!
+3
0
+3
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