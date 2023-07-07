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«МЮ» не продлил Де Хеа и все еще не договорился по трансферу Онаны, зато купил за 5 миллионов фунтов японского вратаря, родившегося в США🔥🔥🔥

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А он действительно хорош!

До первого матча в АПЛ остался месяц, а «Юнайтед» все еще не определился с первым номером на следующий сезон - контракт Давида Де Хеа истек, а договоренности по Андре Онана до сих пор достичь не удалось.

Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники в «Ман Юнайтед», клубы действительно близки к договоренности о переходе 27-летнего голкипера примерно за 55 миллионов евро, но «Интер» еще дал окончательного согласия на трансфер.

А сегодня стало известно, что новичком «МЮ» стал 20-летний японец Зион Судзуки - с вратарем уже подписан 5-летний контракт. Сумма трансфера по информации Dailymail составила 5 миллионов фунтов.

Out of nowhere! Man Utd tipped to land Japanese goalkeeper Zion Suzuki in £5m deal | Goal.com US

Зион родился 21 августа 2002 года в США - городе Литтл-Рок, штат Арканзас. Его отец - выходец из Ганы, а мать - японка.

В возрасте 16 лет и 5 месяцев Судзуки стал самым молодым игроком в истории японского клуба «Урава Ред Даймондс», подписавшим с клубом профессиональный контракт. Он дебютировал в J-лиге в матче против «Вегалты Сендай» в мае 2021 года, первые три матча за основу Судзуки сыграл на «ноль».

По своей пластике и манере игры Судзуки очень напоминает Онана, но вряд ли это покупка в основной состав.

3 комментария

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Роман Ларионов
не могу понять его купили или нет
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