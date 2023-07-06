Когда его спросили о его лучших товарищах по команде, Робин ван Перси не сомневался, выбрав четырех представителей «МЮ»:

«Я бы выбрал Денниса Бергкампа, Тьерри Анри, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Уэйна Руни и Руда ван Нистелроя», – цитирует Ван Перси The Sun.

Ван Перси провел восемь лет в «Арсенале», сыграв 196 матчей в Премьер-лиге и забив почти 100 голов.

Он выиграл Кубок и Суперкубок Англии с клубом, прежде чем присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и задержался там до 2015 года. В составе «МЮ» голландец стал чемпионом Премьер-лиги и обладателем Суперкубка Англии.

Ван Перси завершил свою карьеру в «Фейеноорд» в 2019 году, где ее и начинал.