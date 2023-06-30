История, характеризующая Криша.

Экс-защитник «МЮ» и сборной Франции рассказал, как однажды на базе клуба Роналду и Рио Фердинанад (на тот момент капитан команды) решили сразиться в пинг-понг.

«Рио обыграл его, за матчем смотрела почти вся команды, мы все кричали и радовались, но на Роналду не было лица - он очень расстроился.

Что было дальше? Сразу после этого он попросил своего брата купить домой стол для пинг-понга. Две недели он не выпускал ракетку из рук и усиленно тренировался, а затем попросил у Фердинанда реванш.

Он обыграл Рио на глазах у всех.

Это Криштиану».