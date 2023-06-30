Ибрагимович рассказал, как «МЮ» однажды вычел из зарплаты один фунт: швед был в бешенстве🤬🤬🤬
Забавный эпизод английского этапа карьеры нападающего.
«Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и взял бутылку фруктового сока. Мы сыграли, а затем вернулись домой в Манчестер.
Прошло некоторое время, когда пришла моя зарплатная ведомость. Я понимаю, что из моей месячной зарплаты сняли один фунт. Звоню менеджеру: «Извините, почему вы сняли фунт с моей зарплаты». Он отвечает:
- Это за фруктовый сок из мини-бара.
- Вы серьезно?
- Да, здесь в Англии, если вы заказываете что-то, вы должны заплатить за это.
Конечно, все так, но я поехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это было мое рабочее место. Я должен пить, если хочу пить, я не могу выйти на поле обезвоженным.
Представляете? Деньги за сок?! Ничего подобного в Италии никогда бы не произошло. Именно эти детали имеют значение и заслуживают уважение игроков».
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