Забавный эпизод английского этапа карьеры нападающего.

«Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и взял бутылку фруктового сока. Мы сыграли, а затем вернулись домой в Манчестер.

Прошло некоторое время, когда пришла моя зарплатная ведомость. Я понимаю, что из моей месячной зарплаты сняли один фунт. Звоню менеджеру: «Извините, почему вы сняли фунт с моей зарплаты». Он отвечает:

- Это за фруктовый сок из мини-бара.

- Вы серьезно?

- Да, здесь в Англии, если вы заказываете что-то, вы должны заплатить за это.

Конечно, все так, но я поехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это было мое рабочее место. Я должен пить, если хочу пить, я не могу выйти на поле обезвоженным.

Представляете? Деньги за сок?! Ничего подобного в Италии никогда бы не произошло. Именно эти детали имеют значение и заслуживают уважение игроков».