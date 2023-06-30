United Tweets
Блог

Ибрагимович рассказал, как «МЮ» однажды вычел из зарплаты один фунт: швед был в бешенстве🤬🤬🤬

Клубы Клубы
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Забавный эпизод английского этапа карьеры нападающего.

«Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и взял бутылку фруктового сока. Мы сыграли, а затем вернулись домой в Манчестер.

Прошло некоторое время, когда пришла моя зарплатная ведомость. Я понимаю, что из моей месячной зарплаты сняли один фунт. Звоню менеджеру: «Извините, почему вы сняли фунт с моей зарплаты». Он отвечает:

- Это за фруктовый сок из мини-бара.

- Вы серьезно?

- Да, здесь в Англии, если вы заказываете что-то, вы должны заплатить за это.

Конечно, все так, но я поехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это было мое рабочее место. Я должен пить, если хочу пить, я не могу выйти на поле обезвоженным.

Представляете? Деньги за сок?! Ничего подобного в Италии никогда бы не произошло. Именно эти детали имеют значение и заслуживают уважение игроков».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
В Италии столько не платят.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sLp
Эта новость будет появляться с периодичностью раз в пол года?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ибра до сих пор помнить этот фунт и не может простить МЮ. Не верится что вычли только один фунт. Скорее зарплата - минус расходы и среди расходов обнаружил это фунт . Ато если зарплата -минус 1 фунт выглядит очень нелепо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agent Smith
Он, вроде бы, и в ПСЖ с таким сталкивался⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кашкаКа
Ответ Ахма Начоо
В Италии столько не платят.
А в былые времена было наоборот.) Но принципы уважения прежние)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий