⭐ Шейх Джассим планирует громко стартовать в «МЮ». Принц Катара хочет заманить в клуб Килиана Мбаппе!
Шейх Джасим планирует сделать исторический трансфер, если станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед».
По информации Фабрицио Романо, красные дьяволы могут включиться в борьбу за Килиана Мбаппе, если клуб перейдет под контроль Катара.
Однако это лишь потенциальный вариант. На данный момент неизвестно, с кем сумеют договориться Глейзеры. Шансы шейха Джасима и сэра Джима Рэтклиффа оцениваются как примерно равные.
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