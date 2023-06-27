Шейх Джасим планирует сделать исторический трансфер, если станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

По информации Фабрицио Романо, красные дьяволы могут включиться в борьбу за Килиана Мбаппе, если клуб перейдет под контроль Катара.

Однако это лишь потенциальный вариант. На данный момент неизвестно, с кем сумеют договориться Глейзеры. Шансы шейха Джасима и сэра Джима Рэтклиффа оцениваются как примерно равные.