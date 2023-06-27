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⭐ Шейх Джассим планирует громко стартовать в «МЮ». Принц Катара хочет заманить в клуб Килиана Мбаппе!

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Фабрицио Романо
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Шейх Джасим планирует сделать исторический трансфер, если станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

По информации Фабрицио Романо, красные дьяволы могут включиться в борьбу за Килиана Мбаппе, если клуб перейдет под контроль Катара.

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Однако это лишь потенциальный вариант. На данный момент неизвестно, с кем сумеют договориться Глейзеры. Шансы шейха Джасима и сэра Джима Рэтклиффа оцениваются как примерно равные.

5 комментариев

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Mansur Erjanov
Когда постить не чего
Постим о новом владелец и Мбаппе
+3
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+3
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Алёшка Беленок
Тут хотя бы заманить шейха,а то хотим на все стулья сесть,а по факту,сейчас нет ни одного
+1
0
+1
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Руслан Чесебиев
Мбаппе конечен хорошо, но впишется ли он в концепцию Тен Хага? Не будет ли он тем же капризным а-ля Криштиану Роналду?
0
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Леонид Ботвинник
Который раз слышим, что вот уже завтра, вот в конце этой недели , в конце следующей недели объявят о новом владельце. А воз , он все на том же месте . Ничей . Есть ощущение, что глейзеры, поедая попкорн, сидят и ржут со всех этих новостей, с...ки.
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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Алёшка Беленок
Тут хотя бы заманить шейха,а то хотим на все стулья сесть,а по факту,сейчас нет ни одного
Точняк
0
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