Солидная прибавка.

По словам итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Маркус Рэшфорд в скором времени подпишет новый долгосрочный контракт с «Юнайтед».

Договор будет подписан до лета 2028 года и увеличит зарплату игрока до 375 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает 200 тысяч в неделю.

25-летний игрок станет «лицом проекта» на «Олд Траффорд» вне зависимости о того, кто станет новым владельцем клуба.

«Юнайтед» вернулся в Лигу чемпионов и Эрик тен Хаг запланировал на сезон-2023/2024 нечто грандиозное.