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Рэшфорд подпишет долгосрочный контракт с «Юнайтед». Он станет центром проекта клуба

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Солидная прибавка.

По словам итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Маркус Рэшфорд в скором времени подпишет новый долгосрочный контракт с «Юнайтед».

Договор будет подписан до лета 2028 года и увеличит зарплату игрока до 375 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает 200 тысяч в неделю.

25-летний игрок станет «лицом проекта» на «Олд Траффорд» вне зависимости о того, кто станет новым владельцем клуба.

«Юнайтед» вернулся в Лигу чемпионов и Эрик тен Хаг запланировал на сезон-2023/2024 нечто грандиозное.

6 комментариев

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mancunian82
Ответ Кевин Нэш
То есть предлагаешь в псж его отпустить бесплатно?
Речь не о том, отпускать или не отпускать его. Стоит ли он того, чтоб вокруг него строили команду. И почти удваивать ему зп. Он даже на ЧМ не был игроком старта, проиграв место Сака.
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mancunian82
Впервые за 8 лет провёл нормальный сезон, сразу центр проекта, и повышение зп почти 400к. Надо ещё заметит, форму он только набрал после ЧМ. Как по мне, не стоит он таких авансов.
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#SharkTeam
Ни разу не выбил 20ку в АПЛ, а контракт на уровне звезд) Воспитанники в целом недешево обходятся для манЮ
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Nick Powell
Ответ mancunian82
Речь не о том, отпускать или не отпускать его. Стоит ли он того, чтоб вокруг него строили команду. И почти удваивать ему зп. Он даже на ЧМ не был игроком старта, проиграв место Сака.
Согласен с тобой, полсезона норм провел и будем откровенны в какой-то момент все залетало плюс футбольным интеллектом Маркус не блещет
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Pushkin_CR7
Ответ mancunian82
Речь не о том, отпускать или не отпускать его. Стоит ли он того, чтоб вокруг него строили команду. И почти удваивать ему зп. Он даже на ЧМ не был игроком старта, проиграв место Сака.
Разве ЧМ это показатель? Как можно решения Саутгейта оценивать по 5 играм и сравнивать их с клубной ситуацией. В истории футбола были примеры, когда топовые игроки в своих командах не всегда имели железное место в составе сборных.
Этот контракт на 5 лет его единственный жирный, в 30 лет уже он не подпишет схожий, (с поправкой на инфляцию). Тем более это воспитаник, сакс ну и тд. Я бы не сказал, что это заоблачная зп по меркам футбольного мира.

Ну и собственно вокруг кого строить? Чаще всего вокруг атакующего и будут строить команду. Хорошо еще у него нет агента а-ля Райола, и мама у него не Рабьо.
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