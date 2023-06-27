Рэшфорд подпишет долгосрочный контракт с «Юнайтед». Он станет центром проекта клуба
Солидная прибавка.
По словам итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Маркус Рэшфорд в скором времени подпишет новый долгосрочный контракт с «Юнайтед».
Договор будет подписан до лета 2028 года и увеличит зарплату игрока до 375 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает 200 тысяч в неделю.
25-летний игрок станет «лицом проекта» на «Олд Траффорд» вне зависимости о того, кто станет новым владельцем клуба.
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Этот контракт на 5 лет его единственный жирный, в 30 лет уже он не подпишет схожий, (с поправкой на инфляцию). Тем более это воспитаник, сакс ну и тд. Я бы не сказал, что это заоблачная зп по меркам футбольного мира.
Ну и собственно вокруг кого строить? Чаще всего вокруг атакующего и будут строить команду. Хорошо еще у него нет агента а-ля Райола, и мама у него не Рабьо.