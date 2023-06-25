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🚫 Глейзеры заблокировали переговоры «МЮ» с «ПСЖ». До продажи клуба больших трансферов не будет

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Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Глейзеры запретили «МЮ» вести переговоры о трансфере Килиана Мбаппе и Неймара.

«Мы можем быть уверены, что с Глейзерами этот вариант абсолютно невозможен.

Разумеется, они не будут даже обсуждать трансфер Мбаппе или Неймара, потому что их сейчас заботит другой вопрос», - заявил Фабрицио Романо.

Revealed: The conditions needed for Kylian Mbappe to join Manchester United – 101 Great Goals

Напомним, что «Юнайтед» называли возможным претендентом на нападающих «ПСЖ», но наиболее заинтересованным лицом в этих трансферах выглядит шейх Джасим, который считается фаворитом в гонке за приобретение клуба.

5 комментариев

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stanvixx
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Александр Калашников
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Alexandr Fyodorov
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anti4ex
Похоже Катарцы хотят собрать всю грязь футбола в МЮ
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surfing
Ответ stanvixx
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