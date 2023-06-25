Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Глейзеры запретили «МЮ» вести переговоры о трансфере Килиана Мбаппе и Неймара.

«Мы можем быть уверены, что с Глейзерами этот вариант абсолютно невозможен.

Разумеется, они не будут даже обсуждать трансфер Мбаппе или Неймара, потому что их сейчас заботит другой вопрос», - заявил Фабрицио Романо.

Напомним, что «Юнайтед» называли возможным претендентом на нападающих «ПСЖ», но наиболее заинтересованным лицом в этих трансферах выглядит шейх Джасим, который считается фаворитом в гонке за приобретение клуба.