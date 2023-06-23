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Отличные новости от Фабрицио Романо — сага о продаже «Юнайтед» близится к финалу. Шейх Джассим «убежден» в своем предложении

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Момент истины все ближе.

Шейх Джассим «убежден», что Глейзеры должны высоко оценить его пятую и последнюю заявку на покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

Уже больше полугода катарец Аль-Тани и британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф борются за право называться владельцем «красных дьяволов», при этом их подходы несколько различаются. Шейх хочет получить полный контроль над клубом, в то время как Рэтклифф намерен для начала выкупить контрольный пакет акций, позволив Глейзерам сохранить небольшую часть.

Фабрицио Романо в разговоре с Give Me Sport привел немного подробностей о процессе переговоров:

«Я понимаю, что фанаты «Манчестер Юнайтед» устали от этой истории, но дело приближается к закрытию сделки. Все зависит от Глейзеров. Я думаю, что шейх Джассим сделал все возможное со своей заявкой. Он убежден, что его заявка очень хороша для будущего, так что давайте подождем и посмотрим».

Когда уже это закончится?

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