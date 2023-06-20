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У Тен Хага есть одно жесткое требование к игрокам молодежки «МЮ». Далеко не всем будет дан шанс выступить за первую команду

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По данным Manchester Evening News, Тен Хаг играет «активную роль» в принятии решения о том, кто из звезд молодежки «Юнайтед» будет тренироваться с первой командой. Голландец знает о качествах и способностях каждого игрока юных «красных дьяволов».

Продажа Икбала в «Утрехт» является примером высоких стандартов, которые Тен Хаг предъявляет молодым футболистам. Чтобы получить шанс в основе «МЮ», юноши должны быть игроками мирового класса в своей возрастной категории, пишет Manchester Evening News.

Гарначо – один из немногочисленных вундеркиндов, кто получил возможность развиваться под руководством голландца долгие годы. В апреле Алехандро продлил контракт с «Юнайтед» до 2028 года.

Тен Хаг красноречиво прокомментировал продление соглашения с аргентинцем:

«Думаю, этот контракт – приз для Гарначо. Он показал, что может сделать следующий шаг в своем развитии, речь не только о его таланте, но и о том, что он сделал ради получения этого контракта.

Для него произошел перезапуск, ведь теперь ожидания будут выше, требования определенно будут выше. Он идет по своему пути, у него сильный характер, и именно поэтому в данный момент он находится на этом уровне. Важно, что он добился этого самостоятельно».

Как вам требования Тен Хага к молодежи? Справедливо?

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