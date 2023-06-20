Используется не только им.

Защитник «Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот пришел на подкаст Watch.tm, где рассказал о том, откуда взялось его знаменитое празднование − check the pulse (проверка пульса). Как заметил ведущий, его использует не только Далот, но и защитник «Порту» Диогу Лейт, а также полузащитник этого же клуба Вашку Соуза.

«Однажды мы отдыхали вместе с Вашку, а также Лейте, с людьми, которые уже праздновали голы именно так. Всем нам показалось, что это смешно, потому стали делать его. А теперь расскажу забавную историю.

Каждый раз, когда мы приезжали в национальную сборную, не важно, это была U17, U18, даже в U20 мы делали так, − мы не играли, у нас не было PlayStation или чего-то такого, мы были такой группой, которая хороша ладила, понимаешь? Нам нравились простые разговоры, совместные обеды, просто быть вместе.

В какой-то момент мы стали приносить карты, потом кто-то взял «Уно». Мы стали играть в «Уно», но быстро получили зависимость от нее! Да, это был сюрреализм. До такой степени, что мы злились друг на друга, кто-то даже ушел из комнаты. Ситуация: у меня на руках «+4» и у тебя «+4». Ты ставишь «+4» и я ставлю, все удваивается, значит, следующий игрок должен взять «8». Автоматически парень, который будет играть против нас, если у него не было «+4», начинал делать это! Типа: «Я скоро умру».

Но это было настолько по-настоящему, что мы понимали, раз он так сделал, значит, у него ничего нет. Я начал делать так, другие парни повторяли. Ни у кого такого движения не было, потому мы решили праздновать одинаково. Название же мы просто придумали. Check the pulse будет более международным. Мы зарегистрируем знак, сделаем сайт. Если вы введете Checkthepulse.pt, то найдете все. В тот момент мы подумали, что однажды мы будем в FIFA. Это же мечта, однажды оказаться там».