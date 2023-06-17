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«Я здесь, чтобы помогать центральным защитникам и Давиду». Каземиро объяснил свою роль в «МЮ»

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Каземиро Каземиро
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Говоря о своей роли и обязанностях в «Ман Юнайтед», Каземиро сказал: «В конце концов, я здесь, чтобы попытаться отвоевать мяч.

Я думаю, что мы (опорные полузащитники) всегда находимся в оборонительных зонах и вокруг них, и всегда стремимся помочь нашим центральным защитникам, а также Давиду [Де Хеа], чтобы попытаться предотвратить удар по его воротам.

Man United's Casemiro has impressed at World Cup for Brazil – it's no surprise to anyone at the club - The Athletic

Но мне повезло, что мои товарищи по команде помогают мне и что я всегда получаю помощь от других ребят. Невозможно защищаться в одиночку, поэтому я всегда могу рассчитывать на помощь наших защитников.

В Бразилии мы всегда говорим, что первая линия обороны – это твой девятый номер или нападающий. В современном футболе вы защищаетесь всеми 11 игроками, и атакуете тоже всеми 11. Таков футбол в наши дни.

Невозможно защищаться или атаковать в одиночку. Поэтому мне всегда приходится помогать другим игрокам как в атаке, так и в обороне».

Каземиро был одним из лучших игроков «МЮ» в прошлом сезоне и, безусловно, внес свой вклад на обеих сторонах поля. Он забил семь голов и отдал шесть голевых передач во всех соревнованиях, а также забил важнейший мяч в финале Кубка Карабао.

2 комментария

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Ivchev
Топ!
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Андрей Тишкович
А некоторые завистники писали за баблом пришёл
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