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Давид будет защищать ворота «Тоттенхэма». «Юнайтед» упустил голкипера Райю

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Похоже, Де Хеа может не беспокоиться.

Последний месяц британские СМИ наперебой сообщали о том, что «Юнайтед» продлит контракт с вратарем Давидом Де Хеа, но он потеряет место первого номера клуба. Видимо в этом сезоне ему ничего не угрожает, так как основной кандидат на его место уйдет в другую команду.

Давид Райя из «Брентфорда» считается одним из лучших вратарей АПЛ сезона-2022/2023. На его счету 12 «сухих» матчей и пять предотвращенных голов (PSxG+/-).

По данным Фабрицио Романо, испанец обговорил и принял все детали контракта с «Тоттенхэмом». Осталось только договориться с клубом, который требует 40 млн евро, а «шпоры» пытаются сбить цену.

Теперь в запасе у «Юнайтед» остается только один вариант − Диогу Кошта из «Порту», чью трансферную стоимость оценивают в 70 млн евро.

2 комментария

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Alisher Sobirjonov
Надо же проиграть конкуренцию Тоттенхэму в подписание вратаря
Ну остаётся не только Кошта,но и Онана за 50,если не ошибаюсь
Но 70 это уже много,учитывая трансферный бюджет Мю на лето,хотя и то хрен пойми,кто будет владельцем,Санта-Барбара какая-то
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Леонид Ботвинник
А ничего нового. Последние годы мы уже к этому привыкли.
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