Давид будет защищать ворота «Тоттенхэма». «Юнайтед» упустил голкипера Райю
Похоже, Де Хеа может не беспокоиться.
Последний месяц британские СМИ наперебой сообщали о том, что «Юнайтед» продлит контракт с вратарем Давидом Де Хеа, но он потеряет место первого номера клуба. Видимо в этом сезоне ему ничего не угрожает, так как основной кандидат на его место уйдет в другую команду.
Давид Райя из «Брентфорда» считается одним из лучших вратарей АПЛ сезона-2022/2023. На его счету 12 «сухих» матчей и пять предотвращенных голов (PSxG+/-).
По данным Фабрицио Романо, испанец обговорил и принял все детали контракта с «Тоттенхэмом». Осталось только договориться с клубом, который требует 40 млн евро, а «шпоры» пытаются сбить цену.
Теперь в запасе у «Юнайтед» остается только один вариант − Диогу Кошта из «Порту», чью трансферную стоимость оценивают в 70 млн евро.
Ну остаётся не только Кошта,но и Онана за 50,если не ошибаюсь
Но 70 это уже много,учитывая трансферный бюджет Мю на лето,хотя и то хрен пойми,кто будет владельцем,Санта-Барбара какая-то