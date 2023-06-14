Похоже, Де Хеа может не беспокоиться.

Последний месяц британские СМИ наперебой сообщали о том, что «Юнайтед» продлит контракт с вратарем Давидом Де Хеа, но он потеряет место первого номера клуба. Видимо в этом сезоне ему ничего не угрожает, так как основной кандидат на его место уйдет в другую команду.

Давид Райя из «Брентфорда» считается одним из лучших вратарей АПЛ сезона-2022/2023. На его счету 12 «сухих» матчей и пять предотвращенных голов (PSxG+/-).

По данным Фабрицио Романо, испанец обговорил и принял все детали контракта с «Тоттенхэмом». Осталось только договориться с клубом, который требует 40 млн евро, а «шпоры» пытаются сбить цену.

Теперь в запасе у «Юнайтед» остается только один вариант − Диогу Кошта из «Порту», чью трансферную стоимость оценивают в 70 млн евро.