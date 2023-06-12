Только его команде это не помогло...

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз продемонстрировал, что возраст не помеха его талантам, забив фирменным дальним ударом во время благотворительного матча.

Вчера на «Олд Траффорд» прошла ежегодная благотворительная игра Soccer Aid, в которой приняли участие бывшие профессиональные футболисты, а также другие именитые спортсмены, певцы и актеры. Одну команду представляли только англичане, а во второй собрались звезды со всего мира.

Экс-полузащитник, который провел всю свою карьеру в составе «красных дьяволов», вошел в состав английской команды, и, несмотря на то, что ему сейчас 48 лет, он не мог не забить на родном «Олд Траффорд». Скоулз подхватил мяч на краю штрафной и нанес точный удар в нижний угол.

Гол Скоулза вывел Англию вперед, но вскоре он получил травму, столкнувшись с бывшим товарищем по «красным дьяволам» Нани, а международная команда во главе с Усэйном Болтом реабилитировалась и одержала победу со счетом 4:2, в пятый раз защитив свой титул королей Soccer Aid.

Скоулз провел 20 лет в «Юнайтед» и забил 155 голов в 718 матчах, завоевав вместе с манкунианцами 11 титулов Премьер-лиги, 3 Кубка Англии и 2 трофея Лиги чемпионов.