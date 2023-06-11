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«Он полностью изменил ситуацию». Пол Скоулз — о достижениях тен Хага в его первый год во главе «Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз Пол Скоулз
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Его есть за что поблагодарить.

В этом сезоне «Юнайтед» добился впечатляющих результатов: трофей Кубка английской лиги, выход в финал Кубка Англии и место в Лиге чемпионов.

Легендарный полузащитник «Юнайтед» Пол Скоулз в интервью клубному сайту проанализировал первый год тен Хага во главе «красных дьяволов» и объяснил, как голландский тренер смог изменить команду.

«Он человек, который не допускает вольностей. Я думаю, в прошлом игроки этого клуба, вероятно, играли так, как они хотят, а не так, как хочет тренер. Я думаю, что он полностью изменил ситуацию. Игроки делают то, что хочет их тренер, на поле и за пределами поля они придерживаются того, чего он требует, и я думаю, что все видят в этом только преимущества.

По крайней мере, в течение последних двух или трех лет эту команду обвиняли в отсутствии лидеров. Я думаю, что в команде есть несколько лидеров. Стоит только подумать об опыте Каземиро, [Лисандро] Мартинес — отличный персонаж, у которого есть индивидуальность и опыт. Думаю, что все немного изменилось.

А также у них появилась вера в самих себя. Они не доминируют в играх так сильно, как им, вероятно, хотелось бы, но они нашли способ побеждать, и это самое главное».

В сезоне 2022/23 «красные дьяволы» действительно продемонстрировали значительный прогресс, но впереди у них еще больше работы. Еще посмотрим, каких игроков клуб сможет привлечь этим летом.

С приходом тен Хага в команде появилась дисциплина, желание добиться успеха и жажда побеждать в каждом матче. Интересно, как «Манчестер Юнайтед» проявит себя в новом сезоне.

3 комментария

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QWertY
Ответ yurchik07
Это точно.Молодец,что сказать.Помог Ман Сити взять требл,вылетел позорно от Севильи,ещё более позорно отхваил от Ливера.Отхватил девять поражений в АПЛ,забил несчастные 58 мячей.Ввгнал Роналду,взял Вегорста.Еще перечислять?Или и этого хватит???Молодца,что сказать.Так вот,помните мое слово,пока этот плешивый аферист будет во главе Мю,никогда клубу не видать ни АПЛ,ни уж тем более ЛЧ.Не с таким обсосом.
То что он выгнал Кришти уже достаточно считать сезон удачным. Тен Хаг красава!
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ yurchik07
Это точно.Молодец,что сказать.Помог Ман Сити взять требл,вылетел позорно от Севильи,ещё более позорно отхваил от Ливера.Отхватил девять поражений в АПЛ,забил несчастные 58 мячей.Ввгнал Роналду,взял Вегорста.Еще перечислять?Или и этого хватит???Молодца,что сказать.Так вот,помните мое слово,пока этот плешивый аферист будет во главе Мю,никогда клубу не видать ни АПЛ,ни уж тем более ЛЧ.Не с таким обсосом.
Скажи пожалуйста, если он добьётся больших успехов с клубом, ты честно выйдешь в люди и признаешь себя обсосом?
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yurchik07
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Это точно.Молодец,что сказать.Помог Ман Сити взять требл,вылетел позорно от Севильи,ещё более позорно отхваил от Ливера.Отхватил девять поражений в АПЛ,забил несчастные 58 мячей.Ввгнал Роналду,взял Вегорста.Еще перечислять?Или и этого хватит???Молодца,что сказать.Так вот,помните мое слово,пока этот плешивый аферист будет во главе Мю,никогда клубу не видать ни АПЛ,ни уж тем более ЛЧ.Не с таким обсосом.
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