Его есть за что поблагодарить.

В этом сезоне «Юнайтед» добился впечатляющих результатов: трофей Кубка английской лиги, выход в финал Кубка Англии и место в Лиге чемпионов.

Легендарный полузащитник «Юнайтед» Пол Скоулз в интервью клубному сайту проанализировал первый год тен Хага во главе «красных дьяволов» и объяснил, как голландский тренер смог изменить команду.

«Он человек, который не допускает вольностей. Я думаю, в прошлом игроки этого клуба, вероятно, играли так, как они хотят, а не так, как хочет тренер. Я думаю, что он полностью изменил ситуацию. Игроки делают то, что хочет их тренер, на поле и за пределами поля они придерживаются того, чего он требует, и я думаю, что все видят в этом только преимущества.

По крайней мере, в течение последних двух или трех лет эту команду обвиняли в отсутствии лидеров. Я думаю, что в команде есть несколько лидеров. Стоит только подумать об опыте Каземиро, [Лисандро] Мартинес — отличный персонаж, у которого есть индивидуальность и опыт. Думаю, что все немного изменилось.

А также у них появилась вера в самих себя. Они не доминируют в играх так сильно, как им, вероятно, хотелось бы, но они нашли способ побеждать, и это самое главное».

В сезоне 2022/23 «красные дьяволы» действительно продемонстрировали значительный прогресс, но впереди у них еще больше работы. Еще посмотрим, каких игроков клуб сможет привлечь этим летом.

С приходом тен Хага в команде появилась дисциплина, желание добиться успеха и жажда побеждать в каждом матче. Интересно, как «Манчестер Юнайтед» проявит себя в новом сезоне.