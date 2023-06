Клуб все еще в руках Глейзеров.

Потенциальное поглощение «Юнайтед» осложняется новостью о том, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи был вовлечен в переговоры.

Когда в конце прошлого года семья Глейзеров объявила, что они рассматривают возможность продажи клуба, никто не ожидал, что это будет продолжаться так долго. На самом деле, если забыть о том, как плохо американцы управляли «МЮ», то нет ничего удивительного в том, что они так плохо справляются с задачей его продать.

Никто не может утверждать, что они не давали деньги на трансферы, но очевидно, что они мешают команде, которой владеют. Сейчас на клуб есть два претендента − шейх Джассим и богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтфклифф.

«ПСЖ» принадлежит фонду Qatar Sports Investments, что вызывает вопросы о том, связано ли это с предложением о покупке «Юнайтед». Если правда, то оба клуба не смогут одновременно участвовать в Лиге чемпионов из-за правил УЕФА.

Ранее утверждалось, что эти два владельца не будут иметь ничего общего друг с другом, но, по данным The Athletic, Аль-Хелайфи во время переговоров выступал в качестве советника шейха Джассима. Фонд Джассима Nine Two Foundation утверждает, что он не зависит от QSI и государства Катар, а деньги поступают из его независимого состояния.

В отчете утверждается, что возможный будущий владелец «Юнайтед» сначала связался с президентом «ПСЖ», чтобы узнать его мнение об оценке Глейзерами стоимости своей команды. Позже американцы связались с Аль-Хелайфи, чтобы тот убедит своего катарского коллегу сделать более выгодное предложение.

По данным источника, человек, который хочет стать владельцем «Юнайтед», сам не участвовал в прямых переговорах, что вызывает опасения по поводу того, кто на самом деле возглавляет предложение. Присутствие Аль-Хелайфи вызовет беспокойство в АПЛ, так как тогда «МЮ» станет третьим клубом после «Сити» и «Ньюкасла», который будет принадлежать государству.

Недавно шейх Джассим или тот, кто за ним стоит, сделал пятое предложение о покупке «красных дьяволов». Это случилось в понедельник, а крайний срок установлен пятницей.