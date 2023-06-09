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Златан вычеркнул имя звезды «МЮ» из состава символической команды из своих бывших одноклубников

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Златан Ибрагимович вычеркнул имя вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа из состава символической команды игроков, с которыми он выступал на протяжении своей карьеры.

Златан повесил бутсы на гвоздь в 41 год после невероятной карьеры, которую он провел в топ-клубах Европы: «Милане», «Интере», «Ювентусе», «Барселоне», «МЮ», «ПСЖ» и «Аяксе».

Появилась фотография, на которой 41-летний швед выбрал лучшую команду игроков, которые сопровождали его на футбольном пути. В ворота он поставил Джанлуиджи Буффона, а в защите Лилиана Тюрама, Тьяго Силву, Алессандро Неста и Максвелла. В полузащите у Златана Патрик Виейра, Хави и Павел Недвед, а атакующее трио – сам Златан, Лео Месси и Роналдиньо.

Болельщики заметили, что Ибрагимович зачеркнул имя голкипера «Манчестер Юнайтед» Де Хеа в списке запасных.

Швед, похоже, передумал и предпочел Де Хеа Жулио Сезара. К бразильскому вратарю Златан добавил Андреса Иньесту, Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо и Кларенса Зеедорфа.

Де Хеа провел два сезона вместе с Ибрагимовичем за «красных дьяволов». Дуэт вместе выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы на «Олд Траффорд». Возможно, нынешняя плохая форма Де Хеа привела к тому, что Ибрагимович решил вычеркнуть его из списка лучших.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ибрагимович уж точно знает кого выбрать в свой состав, поэтому это закономерно, что Де Хея был вычеркнут
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