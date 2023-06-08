Непревзойденный.

Алехандро Гарначо считает, что его товарищ по «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака является лучшим в мире защитником в игре одни на один, и он действительно показал отличные результаты во второй половине сезона под руководством Эрика тен Хага.

«Аарон Уан-Биссака, вероятно, лучший в мире в игре один на один», — сказал Гарначо в интервью для YouTube-канала Премьер-лиги.

«Он прыгает в подкаты, он очень быстрый, поэтому его сложно пройти».

И статистика подтверждает слова Алехандро. В этом сезоне Уан-Биссаки самый высокий процент отборов против соперников, пытавшихся пройти его на дриблинге (92%). Ни у кого в топ-5 лиг нет такого результата:

В первой половине сезона Уан-Биссака почти не выходил на поле: тен Хаг предпочитал ему Диогу Далота, а из-за повреждения спины он полтора месяца не попадал в заявку. Однако ситуация развернулась на 180 градусов после того, как зимой португалец выпал после травмы подколенного сухожилия, а Аарон получил свой шанс.

В итоге защитник отыграл в этом сезоне 34 матча и оформил 1 результативную передачу. Ходят слухи, что «Юнайтед» готов расстаться с ним эти летом.