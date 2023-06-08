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Гарначо считает Уан-Биссаку лучшим на планете в одном игровом аспекте. И статистика доказывает, что Алехандро прав

Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Непревзойденный.

Алехандро Гарначо считает, что его товарищ по «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака является лучшим в мире защитником в игре одни на один, и он действительно показал отличные результаты во второй половине сезона под руководством Эрика тен Хага.

«Аарон Уан-Биссака, вероятно, лучший в мире в игре один на один», — сказал Гарначо в интервью для YouTube-канала Премьер-лиги.

«Он прыгает в подкаты, он очень быстрый, поэтому его сложно пройти».

И статистика подтверждает слова Алехандро. В этом сезоне Уан-Биссаки самый высокий процент отборов против соперников, пытавшихся пройти его на дриблинге (92%). Ни у кого в топ-5 лиг нет такого результата:

В первой половине сезона Уан-Биссака почти не выходил на поле: тен Хаг предпочитал ему Диогу Далота, а из-за повреждения спины он полтора месяца не попадал в заявку. Однако ситуация развернулась на 180 градусов после того, как зимой португалец выпал после травмы подколенного сухожилия, а Аарон получил свой шанс.

 

В итоге защитник отыграл в этом сезоне 34 матча и оформил 1 результативную передачу. Ходят слухи, что «Юнайтед» готов расстаться с ним эти летом.

5 комментариев

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Serdar Muhatov
Потеря Бисаки будет очередной большой глупостью для МЮ. Его не в коем случае нельзя терять.
+4
0
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stanvixx
Даже не читая статью, сразу понял по какому именно аспекту: игрой на ленточке, естессна 😏
+3
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Vezdexodof
Как есть. Король подкатов )
+1
0
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Macumazahn
Большая глупость отпускать его, вместо того, чтобы развивать его как игрока.
Я не помню такого мастера игры 1в1 со времен Несты/Мальдини.
К тому же у него есть скорость, обьективно это лучший защитник в мире если нужно догнать противника при контратаке и выбить мяч.
Надеюсь он останется надолго в МЮ.
+1
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Это будет большой глупостью, если от его продадут. Для таких матчей, где нужно сыграть надёжно в защите, он идеально подходит и в целом в этом сезоне заметен небольшой прогресс в атаке, стал чаще идти в дриблинг и подключаться к атаке.
+1
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