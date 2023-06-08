Гарначо считает Уан-Биссаку лучшим на планете в одном игровом аспекте. И статистика доказывает, что Алехандро прав
Непревзойденный.
Алехандро Гарначо считает, что его товарищ по «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака является лучшим в мире защитником в игре одни на один, и он действительно показал отличные результаты во второй половине сезона под руководством Эрика тен Хага.
«Аарон Уан-Биссака, вероятно, лучший в мире в игре один на один», — сказал Гарначо в интервью для YouTube-канала Премьер-лиги.
«Он прыгает в подкаты, он очень быстрый, поэтому его сложно пройти».
И статистика подтверждает слова Алехандро. В этом сезоне Уан-Биссаки самый высокий процент отборов против соперников, пытавшихся пройти его на дриблинге (92%). Ни у кого в топ-5 лиг нет такого результата:
В первой половине сезона Уан-Биссака почти не выходил на поле: тен Хаг предпочитал ему Диогу Далота, а из-за повреждения спины он полтора месяца не попадал в заявку. Однако ситуация развернулась на 180 градусов после того, как зимой португалец выпал после травмы подколенного сухожилия, а Аарон получил свой шанс.
В итоге защитник отыграл в этом сезоне 34 матча и оформил 1 результативную передачу. Ходят слухи, что «Юнайтед» готов расстаться с ним эти летом.
Я не помню такого мастера игры 1в1 со времен Несты/Мальдини.
К тому же у него есть скорость, обьективно это лучший защитник в мире если нужно догнать противника при контратаке и выбить мяч.
Надеюсь он останется надолго в МЮ.