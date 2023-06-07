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Жена Каземиро с иронией ответила на обвинения об измене, предъявленные ее мужу

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Жена Каземиро Анна Мариана опровергла недавние слухи о том, что полузащитник изменял ей на протяжении последних пяти лет.

Бразильское издание Leo Dias громыхнуло новостью о романе Каземиро с моделью из Барселоны.

Пока игрок «Манчестер Юнайтед» никак не отреагировал на слухи, но его жена Анна уже опубликовала язвительный пост:

«О, Боже, неужели? Лучше сначала изучить свои источники, я просто смотрю вокруг и понимаю, что это не он».

Каземиро никогда не был замечен или известен диким образом жизни вне футбола. Похоже, что эти обвинения были выдуманы скучающим автором.

Anna Mariana: Meet New Man United Signing Casemiro's Stunning Wife Who Is an Instagram Model - SportsBrief.com

3 комментария

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George O'Connor
Скромностью чем то Скоулза напоминает. Не только номером))
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Андрей Тишкович
Фууух.... Выдохнул Каземиро
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Dmitry Shaolin
Да даже если и изменил по тихой - имеет право.
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