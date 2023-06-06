Маркус Рэшфорд провел свой самый результативный сезон в «Манчестер Юнайтед» после того, как забил 30 голов в сезоне 2022/23.

Англичанин забил 17 голов в АПЛ за «красных дьяволов» и стал их лучшим бомбардиром.

Интересно, что в прошлом сезоне он был не в лучшей форме на своей естественной позиции левого фланга в лиге.

Рэшфорд забил 11 голов (8 голов, 3 передачи), играя в качестве центрального нападающего в матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне, по сравнению с 10 голами (8 голов, 2 передачи) в качестве левого вингера.

Он набирал в среднем более высокий G/A за 90 минут в качестве центрального нападающего (0,80), чем на своей естественной фланговой позиции (0,40).

Рэшфорд смог хорошо адаптироваться к смене позиции и зарекомендовал себя как универсальный игрок команды Эрика тен Хага.

При этом англичанин, скорее всего, будет играть в основном на левом фланге, как только «Манчестер Юнайтед» подпишет высококлассного нападающего в следующем сезоне.