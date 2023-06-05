Список немалый.

Уже давно известно, что по возможности «Манчестер Юнайтед» планирует устроить масштабную чистку состава в летнее трансферное окно. И, согласно информации от ESPN, клуб готов расстаться с внушительным количеством игроков.

«Красные дьяволы» «открыты для предложений» по восьми футболистам, в том числе и для того, чтобы собрать средства на новые трансферы.

ESPN утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Харри Магуайром, Фредом, Эриком Байи, Энтони Элангой, Антони Марсьялем, Дином Хендерсоном, Скоттом Мактоминеем и Алексом Теллесом этим летом.

Байи, Теллес и Хендерсон провели сезон 2022/23 в аренде, но по итогам только голкипера хотят подписать на постоянной основе.

Все остальные пытались получить свое игровое время под руководством Эрика тен Хага, и, пожалуй, кроме Фреда, это не удалось никому.

Как вы считаете, команда не пострадает, расставшись со всеми этими футболистами?