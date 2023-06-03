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Бруну — лучший, Уан-Биссака — худший. Оценки «Манчестер Юнайтед» за поражение в финале Кубка Англии

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Боролись до конца.

«Юнайтед» не смог завоевать второй трофей в сезоне, уступив «Сити» в финале Кубка Англии.

С самого начала игра пошла не по плану — Гюндоган забил аж на 14-й секунде, и команда тен Хага сразу же растерялась. Вскоре «красные дьяволы» вернули себе контроль, и даже смогли сравнять, получив право пробить пенальти. Бруну хладнокровно реализовал 11-метровый, но все же манкунианцев это не спасло, так как Гюндоган вновь заколотил мяч в их ворота в начале второго тайма.

До конца игры «Юнайтед» отчаянно пытался забить, но этого не случилось.

Фернандеш ожидаемо получил наивысшую оценку из всей команды, по версии портала SofaScore. Скотт Мактоминей, ворвавшийся в игру под самый конец, тоже получил высокий балл, так как на поле он отработал на полную, хоть и всего 18 минут. Уан-Биссака же стал худшим игроком команды тен Хага, и это неудивительно, учитывая его удручающую статистику в этом матче.

Оценки и статистика всех игроков:

Показатели всей команды («Юнайтед» в правой колонке):

А кто, по-вашему, заслужил звание худшего/лучшего игрока этого матча?

6 комментариев

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Цырен Бадлуев
Уан-Биссака худший? Они игру смотрели вообще?
+2
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Александр Самбур
Человек заработавший пендель худший?что творится с этим миром!!!
+1
0
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NikitaNik
Бред, а не рейтинги. У Бруно была плохая игра, а Биссака был хорош. Эриксен был ужасен, но у него 6.4 оценка. Этот сайт оценят игроков по статистике и очень плохо это делает.
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Yossarian23
Наркоман какой-то оценки выставлял...
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red hikkikomori
Худший был Эриксен
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