Боролись до конца.

«Юнайтед» не смог завоевать второй трофей в сезоне, уступив «Сити» в финале Кубка Англии.

С самого начала игра пошла не по плану — Гюндоган забил аж на 14-й секунде, и команда тен Хага сразу же растерялась. Вскоре «красные дьяволы» вернули себе контроль, и даже смогли сравнять, получив право пробить пенальти. Бруну хладнокровно реализовал 11-метровый, но все же манкунианцев это не спасло, так как Гюндоган вновь заколотил мяч в их ворота в начале второго тайма.

До конца игры «Юнайтед» отчаянно пытался забить, но этого не случилось.

Фернандеш ожидаемо получил наивысшую оценку из всей команды, по версии портала SofaScore. Скотт Мактоминей, ворвавшийся в игру под самый конец, тоже получил высокий балл, так как на поле он отработал на полную, хоть и всего 18 минут. Уан-Биссака же стал худшим игроком команды тен Хага, и это неудивительно, учитывая его удручающую статистику в этом матче.

Оценки и статистика всех игроков:

Показатели всей команды («Юнайтед» в правой колонке):

А кто, по-вашему, заслужил звание худшего/лучшего игрока этого матча?