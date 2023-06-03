Бруну — лучший, Уан-Биссака — худший. Оценки «Манчестер Юнайтед» за поражение в финале Кубка Англии
Боролись до конца.
«Юнайтед» не смог завоевать второй трофей в сезоне, уступив «Сити» в финале Кубка Англии.
С самого начала игра пошла не по плану — Гюндоган забил аж на 14-й секунде, и команда тен Хага сразу же растерялась. Вскоре «красные дьяволы» вернули себе контроль, и даже смогли сравнять, получив право пробить пенальти. Бруну хладнокровно реализовал 11-метровый, но все же манкунианцев это не спасло, так как Гюндоган вновь заколотил мяч в их ворота в начале второго тайма.
До конца игры «Юнайтед» отчаянно пытался забить, но этого не случилось.
Фернандеш ожидаемо получил наивысшую оценку из всей команды, по версии портала SofaScore. Скотт Мактоминей, ворвавшийся в игру под самый конец, тоже получил высокий балл, так как на поле он отработал на полную, хоть и всего 18 минут. Уан-Биссака же стал худшим игроком команды тен Хага, и это неудивительно, учитывая его удручающую статистику в этом матче.
Оценки и статистика всех игроков:
Показатели всей команды («Юнайтед» в правой колонке):
А кто, по-вашему, заслужил звание худшего/лучшего игрока этого матча?
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