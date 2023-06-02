Сердце «Юнайтед».

Аналитическая компания Opta подсчитала, что 17 голов Маркуса Рэшфорда в Премьер-лиге принесли «Манчестер Юнайтед» 16 очков в этом сезоне, подняв клуб на третье место и отправив команду в Лигу чемпионов.

Восемь голов Бруну Фернандеша добавили 11 очков к общему количеству очков коллектива Эрика тен Хага.

Эти цифры неплохо обозначают полезность лидеров команды, которых, иногда, немного недооценивают.

Просто представьте, что голов Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша нет, тогда у «Юнайтед» будет на 27 очков меньше. Это даже не топ-10.