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😵 Без этих двух игроков «МЮ» не попал бы даже в топ-10. Никаких преувеличений - так подсчитала Opta!

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Сердце «Юнайтед».

Аналитическая компания Opta подсчитала, что 17 голов Маркуса Рэшфорда в Премьер-лиге принесли «Манчестер Юнайтед» 16 очков в этом сезоне, подняв клуб на третье место и отправив команду в Лигу чемпионов.

Восемь голов Бруну Фернандеша добавили 11 очков к общему количеству очков коллектива Эрика тен Хага.

Эти цифры неплохо обозначают полезность лидеров команды, которых, иногда, немного недооценивают.

Просто представьте, что голов Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша нет, тогда у «Юнайтед» будет на 27 очков меньше. Это даже не топ-10.

6 комментариев

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Grime Font
Ответ Самаил Матиев
Если их небыло бы,то забивали бы другие
Бы бы бы
Или не забивали бы
+3
0
+3
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Самаил Матиев
Если их небыло бы,то забивали бы другие
+4
-2
+2
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Дав Мар
А Каземиро?
+1
0
+1
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Дмитрий ФИЛИППОВ
Представьте, что в каждом клубе не было бы, каждого лидера, то каждая команда не была на своём месте, пост долбаеба
0
0
0
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Артём Алиев
Ответ Grime Font
Бы бы бы Или не забивали бы
Или забивали бы больше. Это самый дурацкая статистика подсчитывать очки команда без результативных действий нападающих.
0
0
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