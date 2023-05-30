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Рэшфорд получил награду «Игроком года» по версии других футболистов «Юнайтед». Но за кого голосовал он сам?

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У Маркуса было два фаворита.

На церемонии награждения, которую ежегодно проводит «Манчестер Юнайтед», Рэшфорд аж дважды был назван «Игроком года» — за него проголосовали и болельщики, и игроки. Маркус стал первым с 1998 года выпускником академии, получившим награду имени Мэтта Басби (выбор фанатов).

После этого прекрасного вечера, нападающий дал интервью клубному сайту, где признался, за кого из своих товарищей по команде голосовал он сам:

«Я думаю, что проголосовал за двух человек. Я не знаю, можно ли мне так делать [смеется]. Я голосовал за Казе [Каземиро] и Бруну [Фернандеша].

Я чувствую, что Казе проделал потрясающую работу с тех пор, как пришел в команду, и он сделал нас намного сильнее. Он — одна из причин, по которой Давиду [Де Хеа] удалось выиграть «Золотую перчатку», и мы просто были намного сильнее в полузащите.

Его работа освободила таких ребят, как Бруну и [Кристиан] Эриксен, которые, как мне кажется, тоже провели отличный сезон, играя в свой футбол».

 

А кто для вас «Игрок года «Манчестер Юнайтед» по итогам этого сезона?

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