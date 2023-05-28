Они увидят.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в сезоне Премьер-лиги 2022/23, победив в последнем туре «Фулхэм».

Фанатов манкунианцев попросили оценить сезон команды по системе от 1 до 10.

💭 «Честно говоря, если бы кто-то сказал, что мы закончим на третьем месте, сыграем в двух финалах и даже что-то выиграем, то я откусил бы ему руку. 8/10. Теперь ждем «Уэмбли», где мы обыграем «Сити».

💭 «Это был отличный сезон, учитывая тот факт, что мы были на 6-м месте в прошлом году, и у нас новый тренер».

💭 «8/10, потому что мы проиграли первые два матча».

💭 «7».

💭 «9,5».

💭 «6/10. Потому что 7:0 от «Ливерпуля», 6:3 от «Ман Сити», 4:1 от «Брентфорда», 2:0 от «Ньюкасла». Самое раздражающее - упущенная победа с «Севильей», которую мы упустили за три минуты».

💭 «7. Мы потерпели глупые поражения. Мы никогда не должны использовать Магуайра в Лиге Европы».

💭 «9/10, не могу поверить, что Эрик добился успеха с этой командой».

💭 «Начало было очень трудным. Большинство из нас были пессимистами».