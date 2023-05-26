Ошибочный выбор.

Легенда «Арсенала» Эммануэль Пети провел три прекрасных сезона в «Арсенала», сформировав мощный дуэт с соотечественником Патриком Виейра, а в 2000 году перешел в «Барселону».

Однако в Каталонии хавбек продержался всего год, после его стали отправлять обратно в АПЛ. По слухам, к игроку проявляли интерес «Челси» и «Юнайтед», а также «Арсенал». В конечном счете Пети выбрал «Челси», о чем сейчас жалеет.

В разговоре с FourFourTwo Эммануэль Пети сказал: «Было много клубов, заинтересованных в том, чтобы вернуть меня в Англию (в 2001 году). «Арсенал» обращался ко мне, но также «Юнайтед». Я говорил с Арсеном. Он очень хотел, чтобы я вернулся, но я был честен с ним. Я сказал: «Это очень заманчиво, но я не чувствовал, что вы хотите, чтобы я остался в тот год, когда подписался с «Барселоной». Это как развестись с кем-то: ты не чувствуешь себя нужным ему, какой смысл возвращаться?»

Пети добавил что Фергюсон звонил ему дважды, пытаясь убедить чемпиона мира сменить «Камп Ноу» на «Олд Траффорд». Однако в конечном итоге на решение оказаться в Лондоне оказала жена Пети − французская актриса Агат де Ла Фонтейн.

«У нас был (c Фергюсоном) хороший разговор. Предложение было заманчиво, но я снова послушал свою жену. Она хотела вернуться в Лондон, не хотела жить в Манчестере. Так что в течение года я совершил сразу две ошибки».

За три сезона на «Стэмфорд Бридж» Эммануэль Пети сыграл всего 55 матча. «Юнайтед» и «Арсенал» же вели борьбу за чемпионство, брали трофеи. Француз завершил карьеру в 2004 году.