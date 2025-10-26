Фанат «Ман Юнайтед» Фрэнк Илетт запустил челлендж: он не стрижется, пока «красные дьяволы» не одержат пять побед подряд. Как вы понимаете, в парикмахерской болельщик не был больше года.

Челлендж Фрэнка подхватили и другие поклонники английских клубов. Например, фанат «Ливерпуля» на старте сезона тоже планировал не стричься до пяти побед подряд, но ему хватило пяти игр мерсисайдцев.

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» в этом челлендже приходится особенно тяжко. Карлето из Новой Зеландии насмотрелся на страдания Илетта и решил немного упростить себе задачку: не стричь бороду до трех побед «дьяволов». Свой челлендж Карлето начал 18 августа.

Манкунианцы в девятом туре АПЛ обыграли «Брайтон», а до этого справились с «Ливерпулем» и «Сандерлендом». Три победы есть – Карлето закончил свой челлендж на отметки в 70 дней без бритья бороды.

За Фрэнка болеет весь интернет. Поддерживают, как могут, – мемами: «Хочешь сказать, надежда есть?»

Игроки тоже знают о Фрэнке. Диогу Далот после победы над «Ливерпулем»: «Надеюсь, мы сможем обеспечить его стрижкой».

Впереди у манкунианцев матчи против «Ноттингема» и «Тоттенхэма».

Стрижке быть?