«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0 на выходных благодаря голу Каземиро, и по сути обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Бразилец вместе с Виктором Линделофом попали в символическую команду недели АПЛ по версии ВВС.

«С тех пор, как Линделоф сыграл в полуфинале Кубка Англии и забил победный пенальти, он ни разу не оглядывался назад. Он показывал выдающийся футбол тихо, без суеты», - сказал о футболисте эксперт ВВС Гарт Крукс.

По поводу Каземиро эксперт добавил: «Появление Каземиро на «Олд Траффорд» был почти таким же важным, как и назначение Эрика тен Хага. Игра бразильского полузащитника изменила сезон «Манчестер Юнайтед».

«Я думал, что трансфер Каземиро был не более чем красивым финалом великолепной карьеры. Но я был далек от истины. Бразилец стал одним из лидеров команды. Может быть он и не лучший игрок сезона, но для меня он точно лучший трансфер сезона».

Вот как выглядит команда недели АПЛ по версии BBC: