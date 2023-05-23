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Каземиро и еще один игрок «Манчестер Юнайтед» попали в команду недели Премьер-лиги

Виктор Линделеф Виктор Линделеф
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Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0 на выходных благодаря голу Каземиро, и по сути обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Бразилец вместе с Виктором Линделофом попали в символическую команду недели АПЛ по версии ВВС.

«С тех пор, как Линделоф сыграл в полуфинале Кубка Англии и забил победный пенальти, он ни разу не оглядывался назад. Он показывал выдающийся футбол тихо, без суеты», - сказал о футболисте эксперт ВВС Гарт Крукс.

По поводу Каземиро эксперт добавил: «Появление Каземиро на «Олд Траффорд» был почти таким же важным, как и назначение Эрика тен Хага. Игра бразильского полузащитника изменила сезон «Манчестер Юнайтед».

«Я думал, что трансфер Каземиро был не более чем красивым финалом великолепной карьеры. Но я был далек от истины. Бразилец стал одним из лидеров команды. Может быть он и не лучший игрок сезона, но для меня он точно лучший трансфер сезона».

Вот как выглядит команда недели АПЛ по версии BBC:

5 комментариев

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Альберт Матевосов
Ответ Gatsby !!!
А линделеф молодец. Тихо спокойно
Да, когда было нужно спокойно заменил без грубых ляпов Мартинеса и Варана. Если бы не он - было бы очень тяжко...
+4
0
+4
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Steppenwolf
Витя скромняга, жаль если уйдёт, как номер три в списке ЦЗ он просто лучший.
+3
0
+3
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Gatsby !!!
А линделеф молодец. Тихо спокойно
+3
-1
+2
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Витя молоддец, реально.
+1
0
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