Вот это новости.

Этим летом «Юнайтед» предстоит неслабо поработать на трансферном рынке, но самой главной задачей, как сообщается, будет подписание опытной девятки.

Однако, оказывается, клуб уже начал переговоры по нападающему, который скорее составит конкуренцию Антони и Джейдону Санчо.

По информации от L’Equipe, между «ПСЖ» и «Юнайтед» стартовало обсуждение трансфера Неймара. Французский клуб хочет расстаться с игроком, и, конечно же, предпочел бы его продать, но парижане готовы принять предложение от «красных дьяволов» об аренде (с правом или без права выкупа), но с полным покрытием зарплаты бразильского нападающего.

У этого трансфера, утверждает L’Equipe, есть большая поддержка от звезды полузащиты «МЮ» Каземиро. Бразилец «изо всех сил старается убедить» Неймара согласиться на предложение и стать игроком «Юнайтед» в следующем сезоне.

Эти двое бесчисленное количество раз оказывались по разные стороны баррикад, когда выступали за «Реале» и «Барселону», но уже более десяти лет они являются товарищами по сборной Бразилии.

У Неймара осталось еще четыре года по контракту с парижским клубом, и, как сообщается, он зарабатывает 56,36 миллиона евро (до выплаты налогов) за сезон. Он не играл за «ПСЖ» с тех пор, как в феврале получил травму лодыжки во время домашнего матча Лиги 1 против «Лилля».

Не совершает ли «МЮ» ошибку?