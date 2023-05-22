10 комментариев

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Хулиан Альварес мог оказаться на красной стороне Манчестера. У «Юнайтед» был шанс подписать его прошлой зимой, но клуб отказался из-за одной причины

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Рангник сказал свое слово.

У «Манчестер Юнайтед» был шанс подписать нападающего «Сити» Хулиана Альвареса в прошлом сезоне, но клуб отказался от этой сделки.

«Горожане» подписали Альвареса в январе 2022 года за 15 миллионов фунтов, сделав его своим игроком на 5,5 лет, но на оставшуюся часть сезона он отправился в «Ривер Плейт» на правах аренды. Окончательно аргентинец переехал на «Этихад» прошлым летом, и с тех пор он выступает в качестве дублера Эрлинга Холанда.

Пока нападающий получает не слишком много игрового времени, но, когда выпадает возможность, он пользуется ей по максимуму, как, например, в полуфинале ЛЧ с «Реалом», где Хулиан забил четвертый гол «Сити» на 91-й минуте, выйдя на замену. А сегодня он снова отметился голом в ворота «Челси», пока основной состав отдыхал на скамейке после завоевания титула чемпионов Премьер-лиги.

Тем не менее, Альварес могу оказаться на другой половине Манчестера, если бы Ральф Рангник не отказался от сделки.

Согласно информации от британского издания The Express, «Юнайтед» отказался от возможности подписать Альвареса, потому что они рассчитывали найти кого-то, кто «был бы готов немедленно выступать на высшем уровне».

Криштиану Роналду был лучшим нападающим «Юнайтед» в то время, но португалец не показывал нужной результативности и не всегда был доступен. Также в распоряжении Рангника был Эдиcон Кавани, но он регулярно выпадал из состава из-за травм. В итоге манкунианцы никого не подписали в зимнее трансферное окно, а летом команду возглавил Эрик тен Хаг, которому тоже теперь приходится прочесывать рынок в поисках первоклассного форварда.

За это время Альварес подписал контракт с «Сити», отыграл несколько месяцев в топ-клубе Аргентины, вернулся в Англию и провел полный сезон в Премьер-лиге.

Несложно представить, что в «МЮ» уже сто раз могли пожалеть о решении временного тренера Рангника.

10 комментариев

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Skifskiy
Погоня за супер звёздами, в надежде быстрого достижения результата, ни к чему хорошему не приводит, как показывает практика. Сердце болит за МЮ, последний 10 лет кого только не подписали, но не сделали самого главного, нужного тренера, с хорошей философией нужных игроков для него. Посмотрим, какая стратегия будет при ЭТХ.
+8
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Elik1989
Несложно представить, что в «МЮ» уже сто раз пожалели об Очень многих решениях, которые принимались за последние лет 10 точно. А эти истории из разряды МЮ мог купить Хулиана Альвареса, Холланда или ещё кого-то больше подходят для А. Венгера, который, то Руни почти купил, то Роналду. Нужно смотреть вперёд и не оглядываться назад. Непонятно, как бы они вообще заиграли в другом клубе, там Челси и Салаха отпустил, и Кевина, и Лукаку, правда последнего всё-же вернууул и видимо сразу же пожалел.
+8
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Александр Андреев
В том-то и дело, что Альвареса и Энцо Фернандеса мог подписать любой европейский клуб, это ответ про "скудную скамейку" Арсенала. Кто-то находит Альвареса, Фернандеса, а кто-то Локонгу, Фабио Вийера.
То, что Альварес крутой игрок было видно еще в прошлом сезоне, в Ривер Плейте. Я кстати, сразу следить за ним стал, посмотрел пару нарезок Ривера. Понравился Алварес, Фернандес и еще один игрок.
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aza1703
Ответ Александр Андреев
В том-то и дело, что Альвареса и Энцо Фернандеса мог подписать любой европейский клуб, это ответ про "скудную скамейку" Арсенала. Кто-то находит Альвареса, Фернандеса, а кто-то Локонгу, Фабио Вийера. То, что Альварес крутой игрок было видно еще в прошлом сезоне, в Ривер Плейте. Я кстати, сразу следить за ним стал, посмотрел пару нарезок Ривера. Понравился Алварес, Фернандес и еще один игрок.
Да ты гений по паре нарезок определяешь истинный уровень игроков. Может еще парочку найдешь для МЮ таким же способом?
+2
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Александр Андреев
Ответ aza1703
Да ты гений по паре нарезок определяешь истинный уровень игроков. Может еще парочку найдешь для МЮ таким же способом?
Ты сначала озвуч мне мои скаутские за поиск, оплати вылет, проживание на год в Южную Америку, и тогда я подумаю. Но сдается мне ты Вася Пупкин откуда-то там в порванных трусах, так что до конкретного разговора не дойдет.
+2
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ertaoz
Пока у МЮ будут тупые владельцы и руководство не видать успеха. Холанда проморгали, Альвареса проморгали, кто следующий ?
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Dm Kznts
а я читал на другом источнике что совсем наоборот это был именно косяк менеджемента а не Рангника.
По типу того что Сульшер рекомендовал Холанда когда тот ещё за Мальме играл, но "гении" типо вудварта отказали
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Jlaw
Если бы взяли МЮ, сейчас бы от Севильи отлетал...
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aza1703
Ответ Александр Андреев
Ты сначала озвуч мне мои скаутские за поиск, оплати вылет, проживание на год в Южную Америку, и тогда я подумаю. Но сдается мне ты Вася Пупкин откуда-то там в порванных трусах, так что до конкретного разговора не дойдет.
Тебе ютуба достаточно будет с твоими скиллами без всяких проживаний в Южной Америке :)
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Spartak Forever
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ ertaoz
Пока у МЮ будут тупые владельцы и руководство не видать успеха. Холанда проморгали, Альвареса проморгали, кто следующий ?
Соболев
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