10 комментариев

Рангник сказал свое слово.

У «Манчестер Юнайтед» был шанс подписать нападающего «Сити» Хулиана Альвареса в прошлом сезоне, но клуб отказался от этой сделки.

«Горожане» подписали Альвареса в январе 2022 года за 15 миллионов фунтов, сделав его своим игроком на 5,5 лет, но на оставшуюся часть сезона он отправился в «Ривер Плейт» на правах аренды. Окончательно аргентинец переехал на «Этихад» прошлым летом, и с тех пор он выступает в качестве дублера Эрлинга Холанда.

Пока нападающий получает не слишком много игрового времени, но, когда выпадает возможность, он пользуется ей по максимуму, как, например, в полуфинале ЛЧ с «Реалом», где Хулиан забил четвертый гол «Сити» на 91-й минуте, выйдя на замену. А сегодня он снова отметился голом в ворота «Челси», пока основной состав отдыхал на скамейке после завоевания титула чемпионов Премьер-лиги.

Тем не менее, Альварес могу оказаться на другой половине Манчестера, если бы Ральф Рангник не отказался от сделки.

Согласно информации от британского издания The Express, «Юнайтед» отказался от возможности подписать Альвареса, потому что они рассчитывали найти кого-то, кто «был бы готов немедленно выступать на высшем уровне».

Криштиану Роналду был лучшим нападающим «Юнайтед» в то время, но португалец не показывал нужной результативности и не всегда был доступен. Также в распоряжении Рангника был Эдиcон Кавани, но он регулярно выпадал из состава из-за травм. В итоге манкунианцы никого не подписали в зимнее трансферное окно, а летом команду возглавил Эрик тен Хаг, которому тоже теперь приходится прочесывать рынок в поисках первоклассного форварда.

За это время Альварес подписал контракт с «Сити», отыграл несколько месяцев в топ-клубе Аргентины, вернулся в Англию и провел полный сезон в Премьер-лиге.

Несложно представить, что в «МЮ» уже сто раз могли пожалеть о решении временного тренера Рангника.