25 комментариев

Борьба за топ-4 продолжается.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Борнмута» со счетом 1:0 в последнем выездном матче этого сезона и заработал важнейшие 3 очка, которые могут обеспечить команде участие в Лиге чемпионов.

Единственный гол забил Каземиро через себя с красивейшей передачи Кристиана Эриксена. Бразилец отличился не только своим акробатическим номером перед воротами соперника, но также у него впечатляющая статистика по отборам мяча. Этим он заработал себе наивысшую оценку среди всей команды (8.5).

Кроме Казе, портал SofaScore высоко оценил вклад Давида Де Хеа, совершившего несколько важнейших сейвов, Кристиана Эриксена и Бруну Фернандеша.

Алехандро Гарначо в этом матче ожиданий не оправдал. Он вышел на замену на 78-й минуте и практически ничем не смог помочь команде, поэтому SofaScore оценил его лишь на 6.4.

Оценки всех игроков:

Показатели всей команды (манкунианцы в правой колонке):

Кто, по-вашему, заслужил наивысшую оценку за этот матч?