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Каземиро — лучший, Гарначо — худший. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за победу над «Борнмутом»

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Борьба за топ-4 продолжается.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Борнмута» со счетом 1:0 в последнем выездном матче этого сезона и заработал важнейшие 3 очка, которые могут обеспечить команде участие в Лиге чемпионов.

Единственный гол забил Каземиро через себя с красивейшей передачи Кристиана Эриксена. Бразилец отличился не только своим акробатическим номером перед воротами соперника, но также у него впечатляющая статистика по отборам мяча. Этим он заработал себе наивысшую оценку среди всей команды (8.5).

Кроме Казе, портал SofaScore высоко оценил вклад Давида Де Хеа, совершившего несколько важнейших сейвов, Кристиана Эриксена и Бруну Фернандеша.

Алехандро Гарначо в этом матче ожиданий не оправдал. Он вышел на замену на 78-й минуте и практически ничем не смог помочь команде, поэтому SofaScore оценил его лишь на 6.4.

Оценки всех игроков:

Показатели всей команды (манкунианцы в правой колонке):

Кто, по-вашему, заслужил наивысшую оценку за этот матч?

25 комментариев

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Neron
Кто и как это считает?! У Вегорста 7.0, человека, который ничего не сделал, из убойной позиции пробил во вратаря, всё! А Гарначо реально оживил мёртвый фланг Санчо, самая низкая! Сюр!
+17
-3
+14
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Frenkiee
Всех болельщиков МЮ поздравляю от души с попаданием ЛЧ хотья надо получить 1очка. Но при 2х домашнем матче думаю все таки заберём. Болельщики МЮ (в том числе конечно и я) вы настоящие фаны. GGMU ♥️♥️
+13
-1
+12
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Neron
Ответ SegaYasch
А что такого сделал Гарначо? 1 раз обвел, 2 раза неточно отдал и 3 раза потерял - вот и итог его действий Оценивают же не просто на глаз, а по каждой конкретной позиции и действию. По итогу у Вегорста с ударом в створ и парой точных передач оценка выше, чем у Гарначо с парой забегов и парой точных передач, хотя второй смотрелся поинтереснее и поактивнее
Он придал импульс мертвому флангу, фланг стал живой, через него пошла игра! Пасует Вегорст ещё хуже, чем играет головой при росте 196! Мой 9-летний сын пасует лучше! Вегорст это недоразумение, как он оказался в Юнайтед - это кумовство! Игало в разы лучше!
+6
-1
+5
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SegaYasch
Марсияль такое лицо сделал, когда на замену уходил
Видимо удивился почему раньше не заменили
+3
-1
+2
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Steppenwolf
Что за бред ? Написать, что Гарначо был худшим , как минимум не корректно. Даже за те несколько минут, что он был на поле , он создал больше остроты, чем некоторые из тех, кто был в старте. Можно было просто оценки тех, кто сыграл пару минут не мешать с оценками тех, кто был в старте или не заострять внимание на оценках запасных. Тут автор , прям, в заголовок вынес, что Гарначо худший. Он игру Гарначо в этом матче не видел , наверное.
+2
0
+2
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Frenkiee
Ответ Neron
Кто и как это считает?! У Вегорста 7.0, человека, который ничего не сделал, из убойной позиции пробил во вратаря, всё! А Гарначо реально оживил мёртвый фланг Санчо, самая низкая! Сюр!
Вегхорст сколько раз отбирал мяч? Момент сделал для для Антони 1х1, ещё удар по воротам прессинговал
+3
-1
+2
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Neron
Ответ SegaYasch
Ну вот это в цифрах как оценить? Да, визуально все именно так, но система работает по другому. Ну не будет высокая оценка у игрока у которого из 5 передач точная всего 1 и сделана на 5 метров назад Ох, кумовство - вы наверно лучше бы сработали за 2 дня до закрытия ТО и минимум Уилсона нашли бы в аренду?
А мне и не платят миллионы фунтов! А тем кому платят должны быть профами в своём деле, разве нет?! Дэвид Гилл легко бы и не дорого забрал бы например Уэлбека обратно, до конца сезона! Он на голову лучше! ИМХО.
+1
0
+1
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Frenkiee
Ответ Neron
Прессингующая девятка?! О да, это топ! И Антони тоже грусть, такого одноногого футболиста я не видел никогда! Ну пас то он обязан уметь отдавать правой! МЮ не его уровень, вместе с Санчо пусть шуруют рвать Бундеслигу!
По поводу Санчо и Антони согласен.
+1
0
+1
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Роман Добрецов
Ответ Neron
Он придал импульс мертвому флангу, фланг стал живой, через него пошла игра! Пасует Вегорст ещё хуже, чем играет головой при росте 196! Мой 9-летний сын пасует лучше! Вегорст это недоразумение, как он оказался в Юнайтед - это кумовство! Игало в разы лучше!
Игало реально хорош был. Накидывать мяч с ноги на ногу и потом забить. Меня поразило.
+1
0
+1
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romaroman26
Ответ SegaYasch
А что такого сделал Гарначо? 1 раз обвел, 2 раза неточно отдал и 3 раза потерял - вот и итог его действий Оценивают же не просто на глаз, а по каждой конкретной позиции и действию. По итогу у Вегорста с ударом в створ и парой точных передач оценка выше, чем у Гарначо с парой забегов и парой точных передач, хотя второй смотрелся поинтереснее и поактивнее
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SegaYasch
Ответ Neron
Во первых, я отвечаю. Во вторых, да, люблю читать, всё уже было, настоящее это повтор. Отвечаю, потому что пиво действует, в другой день не буду вступать в дискуссию. Сын мой и не близко к проффутболу, но пасует, видит поле, лучше, но в его команде таких почти все, почти все с 3-4 лет футболом занимаются. Про враньё, зачем врать? Я не вру почти никогда, не вижу смысла, зачем Вы врёте?
Так и на какие вопросы вы дали конкретный ответ, а не что-то расплывчатое по возраст, опыт, мудрость?
Не спорю, это ответы. Но толку-то от них - такими фразами могут все отвечать не зависимо от уровня развития
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Neron
Ответ SegaYasch
Это вы там начитались про футбол, переговоры? «Мастер и Маргарита» безусловно отличное произведение. «Отцы и дети» - классика, но абсолютно нудно-скучное-меланхолично-трагичное произведение, собственно как и большинство произведений Достоевского. Конечно наслаждайтесь своей рыбой и пивом - так хорошее же дело. Но вы мне не отвечаете не поэтому и даже не потому что вам лень - вы бы давно закончили отвечать мне. Вы просто не знаете что ответить, а признаться самому себе как-то стремно. Ведь вам же столько лет и еще сын, который лучше Вегорста играет. Да и вообще там дилетанты работают и получают миллионы, нет то что вы - с рыбой, пивом, бесконечным багажом опыта, который каждый обретет когда дорастет и ленью отвечать Поэтому лучше всего чуть-чуть приврать. И интереснее всего в этом вранье то, что оно от первого и до последнего слова (с) Хорошего вечера в общем.
Во первых, я отвечаю. Во вторых, да, люблю читать, всё уже было, настоящее это повтор. Отвечаю, потому что пиво действует, в другой день не буду вступать в дискуссию. Сын мой и не близко к проффутболу, но пасует, видит поле, лучше, но в его команде таких почти все, почти все с 3-4 лет футболом занимаются. Про враньё, зачем врать? Я не вру почти никогда, не вижу смысла, зачем Вы врёте?
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SegaYasch
Ответ Neron
Вы читали «Отцы и дети», очень рекомендую, через 20 лет прочтёте его совсем с другой стороны, уверяю! И «Мастера и Маргариту» прочтите, потом через 5 лет ещё раз, и потом ещё через 10, это будут разные произведения! Обещаю!
Это вы там начитались про футбол, переговоры?
«Мастер и Маргарита» безусловно отличное произведение. «Отцы и дети» - классика, но абсолютно нудно-скучное-меланхолично-трагичное произведение, собственно как и большинство произведений Достоевского.

Конечно наслаждайтесь своей рыбой и пивом - так хорошее же дело.
Но вы мне не отвечаете не поэтому и даже не потому что вам лень - вы бы давно закончили отвечать мне.
Вы просто не знаете что ответить, а признаться самому себе как-то стремно. Ведь вам же столько лет и еще сын, который лучше Вегорста играет. Да и вообще там дилетанты работают и получают миллионы, нет то что вы - с рыбой, пивом, бесконечным багажом опыта, который каждый обретет когда дорастет и ленью отвечать
Поэтому лучше всего чуть-чуть приврать.
И интереснее всего в этом вранье то, что оно от первого и до последнего слова (с)

Хорошего вечера в общем.
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Neron
Ответ SegaYasch
Я понял только что вы оторваны от реальности, раз у вас все элементарно так Элементарно договориться отпустить игрока за бесценок посреди сезона, элементарно сильнее потому что школа Юнайтед, элементарно любовь и переход в Арсенал. Элементарно знаете что Уэлбэк хочет вернуться обратно чтобы все всё поняли Интересный вы А про ИМХО вы в книжке прочитали? А элементарно на хоть один ответ мой можете ответить или вопросы слишком сложные чтобы ответить, а лицо уже терять не хочется, поэтому будем придумывать мифические вещи до конца?
Вы читали «Отцы и дети», очень рекомендую, через 20 лет прочтёте его совсем с другой стороны, уверяю! И «Мастера и Маргариту» прочтите, потом через 5 лет ещё раз, и потом ещё через 10, это будут разные произведения! Обещаю!
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Neron
Ответ SegaYasch
Я понял только что вы оторваны от реальности, раз у вас все элементарно так Элементарно договориться отпустить игрока за бесценок посреди сезона, элементарно сильнее потому что школа Юнайтед, элементарно любовь и переход в Арсенал. Элементарно знаете что Уэлбэк хочет вернуться обратно чтобы все всё поняли Интересный вы А про ИМХО вы в книжке прочитали? А элементарно на хоть один ответ мой можете ответить или вопросы слишком сложные чтобы ответить, а лицо уже терять не хочется, поэтому будем придумывать мифические вещи до конца?
Этот пост просто вода, демогогия.
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Neron
Ответ SegaYasch
Я понял только что вы оторваны от реальности, раз у вас все элементарно так Элементарно договориться отпустить игрока за бесценок посреди сезона, элементарно сильнее потому что школа Юнайтед, элементарно любовь и переход в Арсенал. Элементарно знаете что Уэлбэк хочет вернуться обратно чтобы все всё поняли Интересный вы А про ИМХО вы в книжке прочитали? А элементарно на хоть один ответ мой можете ответить или вопросы слишком сложные чтобы ответить, а лицо уже терять не хочется, поэтому будем придумывать мифические вещи до конца?
У меня есть ответы на все Ваши вопросы, но мне лень))) я пью пиво и ем красную, но идеально копчёную рыбу, и смотрю «Скорость»))) не сегодня))
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SegaYasch
Ответ Neron
«Уже сейчас» не получится, нужен опыт, Вы это будете понимать всё больше и больше набираясь этого самого опыта с прожитыми годами. Уэлбек сильнее абсолютно во всех аспектах игры, кроме прессинга, но он имеет за плечами школу Юнайтед и всю карьеру провёл в АПЛ, он любит Юнайтед, получив бы такой шанс вернуться, хоть и в аренду, хоть и на пол года, но домой! Это снизило бы его цену до минимума и всем было бы понятно, руководству, болельщикам, тренерам! Разве это не элементарно? Но анализировать, и легко приходить к таким умозаключениям Вам поможет опыт, высшее образование и чтение книг, чего Вам и желаю! Учитесь и всего Вам хорошего!
Я понял только что вы оторваны от реальности, раз у вас все элементарно так
Элементарно договориться отпустить игрока за бесценок посреди сезона, элементарно сильнее потому что школа Юнайтед, элементарно любовь и переход в Арсенал. Элементарно знаете что Уэлбэк хочет вернуться обратно чтобы все всё поняли
Интересный вы
А про ИМХО вы в книжке прочитали?
А элементарно на хоть один ответ мой можете ответить или вопросы слишком сложные чтобы ответить, а лицо уже терять не хочется, поэтому будем придумывать мифические вещи до конца?
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Neron
Ответ SegaYasch
Очень хочется сейчас уже все знать - время, как говорится, деньги. Вы хотя бы про опыт свой расскажете, если не трудно. Буду особенно признателен если хотя бы кратко напишите чем Уэлбек с 6+3 за 29 матчей лучше Вегорста с 8+4 хоть и в Турции. И он еще на ЧМ ездил, в отличии от Уэльбека И если не секрет, у вас есть какая-то история взаимоотношений с Брайтоном? Мне правда интересно как можно договориться с клубом за 2 дня до закрытия трансферного окна чтобы они отпустили важного игрока, хоть он и не основной
«Уже сейчас» не получится, нужен опыт, Вы это будете понимать всё больше и больше набираясь этого самого опыта с прожитыми годами. Уэлбек сильнее абсолютно во всех аспектах игры, кроме прессинга, но он имеет за плечами школу Юнайтед и всю карьеру провёл в АПЛ, он любит Юнайтед, получив бы такой шанс вернуться, хоть и в аренду, хоть и на пол года, но домой! Это снизило бы его цену до минимума и всем было бы понятно, руководству, болельщикам, тренерам! Разве это не элементарно? Но анализировать, и легко приходить к таким умозаключениям Вам поможет опыт, высшее образование и чтение книг, чего Вам и желаю! Учитесь и всего Вам хорошего!
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SegaYasch
Ответ romaroman26
Комментарий удален модератором
Это бесспорно
Но прочитай мой следующий комментарий, пожалуйста
Может ты ответишь как вот эти визуальные ощущения в цифры перевести
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SegaYasch
Ответ Neron
Вы легко ответите на все эти вопросы, когда исполнится 40, если не ответите, то Вас будет жаль.
Очень хочется сейчас уже все знать - время, как говорится, деньги.
Вы хотя бы про опыт свой расскажете, если не трудно.
Буду особенно признателен если хотя бы кратко напишите чем Уэлбек с 6+3 за 29 матчей лучше Вегорста с 8+4 хоть и в Турции. И он еще на ЧМ ездил, в отличии от Уэльбека
И если не секрет, у вас есть какая-то история взаимоотношений с Брайтоном? Мне правда интересно как можно договориться с клубом за 2 дня до закрытия трансферного окна чтобы они отпустили важного игрока, хоть он и не основной
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Neron
Ответ SegaYasch
Ого, да тут гений селекции и переговоров. А комментарии наверно пишешь чисто для души - ну как таксисты-бизнесмены? Расскажешь как все происходит - всегда было интересно узнать. Как вообще составляются списки игроков? На что обращают внимание в первую очередь? А какие фишки есть в переговорах? Не обязательно прям секретные-секреты - можно в общих словах. А правда что исполнительные и спортивные директора получают миллионы фунтов в месяц? Капец, это же сотни миллионов рублей - есть курсы какие-то, тоже хочу таким заниматься
Вы легко ответите на все эти вопросы, когда исполнится 40, если не ответите, то Вас будет жаль.
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Neron
Ответ Frenkiee
Вегхорст сколько раз отбирал мяч? Момент сделал для для Антони 1х1, ещё удар по воротам прессинговал
Прессингующая девятка?! О да, это топ! И Антони тоже грусть, такого одноногого футболиста я не видел никогда! Ну пас то он обязан уметь отдавать правой! МЮ не его уровень, вместе с Санчо пусть шуруют рвать Бундеслигу!
+2
-2
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Gatsby !!!
А многие смеялись после 0:4
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