25 комментариев

Каземиро — лучший, Гарначо — худший. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за победу над «Борнмутом»
Борьба за топ-4 продолжается.
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Борнмута» со счетом 1:0 в последнем выездном матче этого сезона и заработал важнейшие 3 очка, которые могут обеспечить команде участие в Лиге чемпионов.
Единственный гол забил Каземиро через себя с красивейшей передачи Кристиана Эриксена. Бразилец отличился не только своим акробатическим номером перед воротами соперника, но также у него впечатляющая статистика по отборам мяча. Этим он заработал себе наивысшую оценку среди всей команды (8.5).
Кроме Казе, портал SofaScore высоко оценил вклад Давида Де Хеа, совершившего несколько важнейших сейвов, Кристиана Эриксена и Бруну Фернандеша.
Алехандро Гарначо в этом матче ожиданий не оправдал. Он вышел на замену на 78-й минуте и практически ничем не смог помочь команде, поэтому SofaScore оценил его лишь на 6.4.
Оценки всех игроков:
Показатели всей команды (манкунианцы в правой колонке):
Кто, по-вашему, заслужил наивысшую оценку за этот матч?
Видимо удивился почему раньше не заменили
Не спорю, это ответы. Но толку-то от них - такими фразами могут все отвечать не зависимо от уровня развития
«Мастер и Маргарита» безусловно отличное произведение. «Отцы и дети» - классика, но абсолютно нудно-скучное-меланхолично-трагичное произведение, собственно как и большинство произведений Достоевского.
Конечно наслаждайтесь своей рыбой и пивом - так хорошее же дело.
Но вы мне не отвечаете не поэтому и даже не потому что вам лень - вы бы давно закончили отвечать мне.
Вы просто не знаете что ответить, а признаться самому себе как-то стремно. Ведь вам же столько лет и еще сын, который лучше Вегорста играет. Да и вообще там дилетанты работают и получают миллионы, нет то что вы - с рыбой, пивом, бесконечным багажом опыта, который каждый обретет когда дорастет и ленью отвечать
Поэтому лучше всего чуть-чуть приврать.
И интереснее всего в этом вранье то, что оно от первого и до последнего слова (с)
Хорошего вечера в общем.
Элементарно договориться отпустить игрока за бесценок посреди сезона, элементарно сильнее потому что школа Юнайтед, элементарно любовь и переход в Арсенал. Элементарно знаете что Уэлбэк хочет вернуться обратно чтобы все всё поняли
Интересный вы
А про ИМХО вы в книжке прочитали?
А элементарно на хоть один ответ мой можете ответить или вопросы слишком сложные чтобы ответить, а лицо уже терять не хочется, поэтому будем придумывать мифические вещи до конца?
Но прочитай мой следующий комментарий, пожалуйста
Может ты ответишь как вот эти визуальные ощущения в цифры перевести
Вы хотя бы про опыт свой расскажете, если не трудно.
Буду особенно признателен если хотя бы кратко напишите чем Уэлбек с 6+3 за 29 матчей лучше Вегорста с 8+4 хоть и в Турции. И он еще на ЧМ ездил, в отличии от Уэльбека
И если не секрет, у вас есть какая-то история взаимоотношений с Брайтоном? Мне правда интересно как можно договориться с клубом за 2 дня до закрытия трансферного окна чтобы они отпустили важного игрока, хоть он и не основной