Усилит защиту команды.

14 апреля Рафаэль Варан получил травму лодыжки в игре Лиги Европы против «Севильи» и выбыл на долгий срок. Первые оценки были довольно оптимистичны, однако более глубоко обследование показало, что как и Лисандро Мартинес, француз выбыл до конца сезона.

Однако на деле медицинский штаб и сам Варан отработали куда лучше, чем предполагалось. Эрик тен Хаг подтвердил, что Рафаэль сможет помочь команде уже в завтрашней игре против «Вулверхэмптона». Однако появилась другая проблема − выбыл основной форвард Маркус Рэшфорд.

«Маркус Рэшфорд под вопросом. У него проблема, то есть, травма ноги. Он под большим вопросом. Больше, чем просто сомнения, большой знак вопроса».

Что же, как минимум в ближайшем матче «Юнайтед» придется играть без главного нападающего, однако радует тот факт, что в состав вернулся основной защитник.