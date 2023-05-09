Тен Хагу можно не беспокоиться.

Патрик Виейра рассказал, чего сэр Джим Рэтклифф «никогда» не сделает, если он станет владельцем «Манчестер Юнайтед».

В последние месяцы британский миллиардер и катарский шейх Джассим возглавляют битву за покупку «красных дьяволов». Кандидаты сделали свои последние предложения пару недель назад, и теперь они ждут решение Глейзеров.

Ходят слухи, что нынешние владельцы отдают предпочтение заявке Рэтклиффа, потому что он претендует не на все акции, а только на контрольный пакет, но при этом предложенная сумма не сильно меньше, чем у шейха.

Руководителю INEOS уже принадлежит футбольные клубы «Ницца» и «Лозанна», а также велосипедная команда Ineos Grenadiers и треть команды Формулы-1 Mercedes, поэтому он точно не новичок в мире спорта.

О его стиле управления рассказал бывший тренер «Ниццы» Патрика Виейра в интервью FourFourTwo:

«Он никогда не будет вмешиваться в твою работу. Мы говорили о футболе, когда встречались, о команде и о нашей жизни, но он не собственник, который будет слишком увлекаться и мешать тренеру выполнять свою работу.

Его амбиции и ожидания высоки, так что ты всегда осознаешь, где находишься, но всегда можно свободно выполнять свою работу».

Компания Рэтклиффа купила «Ниццу» в июле 2019 года, через сезон после того, как Виейра начал там работать. Легенда «Арсенала» возглавлял команду еще 18 месяцев, прежде чем был уволен после серии из 5 поражений подряд во всех соревнованиях.