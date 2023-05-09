«Его амбиции и ожидания высоки, но...» 🌟 Патрик Виейра рассказал, чего сэр Джим Рэтклифф «никогда» не сделает как владелец «Манчестер Юнайтед»
Тен Хагу можно не беспокоиться.
Патрик Виейра рассказал, чего сэр Джим Рэтклифф «никогда» не сделает, если он станет владельцем «Манчестер Юнайтед».
В последние месяцы британский миллиардер и катарский шейх Джассим возглавляют битву за покупку «красных дьяволов». Кандидаты сделали свои последние предложения пару недель назад, и теперь они ждут решение Глейзеров.
Ходят слухи, что нынешние владельцы отдают предпочтение заявке Рэтклиффа, потому что он претендует не на все акции, а только на контрольный пакет, но при этом предложенная сумма не сильно меньше, чем у шейха.
Руководителю INEOS уже принадлежит футбольные клубы «Ницца» и «Лозанна», а также велосипедная команда Ineos Grenadiers и треть команды Формулы-1 Mercedes, поэтому он точно не новичок в мире спорта.
О его стиле управления рассказал бывший тренер «Ниццы» Патрика Виейра в интервью FourFourTwo:
«Он никогда не будет вмешиваться в твою работу. Мы говорили о футболе, когда встречались, о команде и о нашей жизни, но он не собственник, который будет слишком увлекаться и мешать тренеру выполнять свою работу.
Его амбиции и ожидания высоки, так что ты всегда осознаешь, где находишься, но всегда можно свободно выполнять свою работу».
Компания Рэтклиффа купила «Ниццу» в июле 2019 года, через сезон после того, как Виейра начал там работать. Легенда «Арсенала» возглавлял команду еще 18 месяцев, прежде чем был уволен после серии из 5 поражений подряд во всех соревнованиях.
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