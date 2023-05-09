Хорошие причины.

Пока Рафаэль Варан восстанавливается от травмы, он дал интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед». Во время разговора его спросили, какая из футболок «красных дьяволов», стала его самой любимой.

Защитник уверенно выбрал домашнюю форму нынешнего сезона:

«Мне нравится эта, потому что она немного олдскульная! Мне нравится воротник. Когда я ношу ее, я чувствую, что должен выложиться на 100 процентов на поле. Я не могу сдаться, и когда я ношу футболку, я ощущаю этот дух».

На протяжении интервью французский игрок регулярно восхищался клубом:

«Это огромный клуб с одними из лучших болельщиков в мире, и его история поистине особенная [...] Все: дух, философия, страсти, кипящие вокруг клуба, это что-то особенное и необычное».

Варан стал ключевым игроком обороны под руководством Эрика тен Хага, однако финал сезона для защитника был испорчен травмой.

Он сыграл 30 матчей в Премьер-лиге, в 15 из которых «Манчестер Юнайтед» не пропускал.

А какая из всех футболок манкунианцев нравится вам?