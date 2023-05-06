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«Отличный друг и профессионал. Я многому научился у него». Пакета восхищается одним игроком «МЮ» – вы точно знаете кем

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Перед матчем с «МЮ» полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета тепло высказался о Каземиро, против которого сегодня будет рубиться на «Олимпийском стадионе».

«Он отличный друг и профессионал, и я с нетерпением жду игры против него. Это пример для подражания как личность и как профессионал. Он так много делает, чтобы совершенствоваться как игрок, даже когда его нет на тренировочной площадке. Я видел, как он восстанавливается после игр, пока мы были в сборной.

У Каземиро много правильных привычек, которые он выполняет дома. Я многому у него научился. Он отличный человек и отличный игрок».

Casemiro shows off in first Manchester United training session as he lifts lid on transfer talks - Manchester Evening News

7 комментариев

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Чёрный тюльпан
Эх, а я уж подумал, что Фредом. Такой бистяра многому научить может!
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red hikkikomori
Это интервью уже было перед предыдущим матчем с ВХЮ
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Malik Seferbekov
Я не знаю чем восхищен Лукас,но мне надоело смотреть на бессмысленные,неоправданные, жесткие подкаты Каземиро на грани красной карточки,чуть ли не в середине поля и почти в каждой игре!
+2
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Алан Кайтуков
Ответ red hikkikomori
Это интервью уже было перед предыдущим матчем с ВХЮ
Он по ходу перед каждой игрой это говорит 😊
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QWertY
Был уверен, что говорит о Пасторе. Удивил
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MU-SAF. Scorp.
Кстати Пакету можно повнимательнее рассмотреть! Сейчас в отличной форме, может в полузащиту в МЮ бы взять!!!
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romaroman26
Ответ Malik Seferbekov
Я не знаю чем восхищен Лукас,но мне надоело смотреть на бессмысленные,неоправданные, жесткие подкаты Каземиро на грани красной карточки,чуть ли не в середине поля и почти в каждой игре!
Не смотри
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