7 комментариев

Перед матчем с «МЮ» полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета тепло высказался о Каземиро, против которого сегодня будет рубиться на «Олимпийском стадионе».

«Он отличный друг и профессионал, и я с нетерпением жду игры против него. Это пример для подражания как личность и как профессионал. Он так много делает, чтобы совершенствоваться как игрок, даже когда его нет на тренировочной площадке. Я видел, как он восстанавливается после игр, пока мы были в сборной.

У Каземиро много правильных привычек, которые он выполняет дома. Я многому у него научился. Он отличный человек и отличный игрок».