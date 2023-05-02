United Tweets
Блог

Катар не сдается. Шейх Джасим собирается перебить предложение Рэтклиффа о покупке «МЮ»

Глейзеры
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

По информации журналистов CBS Sports, шейх Джасим не отказался от своего желания полностью купить «Манчестер Юнайтед», хотя ранее сэр Джим Рэтклифф сделал Глейзерам более заманчивое предложение о покупке акций «дьяволов».

Катарский шейх намеривается перебить предложение британского бизнесмена, он также хочет заключить сделку с американскими владельцами напрямую.

В отличие от сэра Рэтклиффа, который рассчитывает приобрести контрольный пакет акций «Юнайтед», шейх Джасим хочет выкупить все 100% акций клуба.

CBS Sports также добавляет, что предстоящая неделя, вероятно, станет решающей и определит, в чьих руках окажутся «красные дьяволы».

Борьба за «Манчестер Юнайтед» становится все ожесточеннее.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frenkiee
Ох эти глейзеры умные пёсы. Знают как повышать цены. Что бы быстрее с***** от сюда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Я не представляю как катарский шейх , который сидит на золотом унитазе с бриллиантами, купается в золотой ванне проиграет торги. Особенно когда весь мир следит за развитием событий. Деньги то в разы больше чем у Ретклиффа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий