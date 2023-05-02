По информации журналистов CBS Sports, шейх Джасим не отказался от своего желания полностью купить «Манчестер Юнайтед», хотя ранее сэр Джим Рэтклифф сделал Глейзерам более заманчивое предложение о покупке акций «дьяволов».

Катарский шейх намеривается перебить предложение британского бизнесмена, он также хочет заключить сделку с американскими владельцами напрямую.

В отличие от сэра Рэтклиффа, который рассчитывает приобрести контрольный пакет акций «Юнайтед», шейх Джасим хочет выкупить все 100% акций клуба.

CBS Sports также добавляет, что предстоящая неделя, вероятно, станет решающей и определит, в чьих руках окажутся «красные дьяволы».

Борьба за «Манчестер Юнайтед» становится все ожесточеннее.