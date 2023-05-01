7 комментариев

18-летний Алехандро Гарначо объявил, что очень скоро станет отцом. Вингер «Манчестер Юнайтед», недавно подписавший новый пятилетний контракт, поделился фотографиями вечеринки, посвященной раскрытию пола его ребенка.

Гарначо опубликовал фото со своей девушкой Евой Гарсия, подписав: «Там, где начинается жизнь, а любовь никогда не заканчивается… ❤️

Планирование вашего рождения и осознание того, что ты будешь здесь, чтобы сделать нашу жизнь совершенной, твоего нас любовью и волнением.

Мы не можем объяснить, что мы чувствуем, когда вот-вот осуществим нашу самую большую мечту.

Мы считаем дни до встречи с тобой, папа и мама уже так сильно любят тебя, Энцо».