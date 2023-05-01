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18-летний Гарначо объявил, что скоро станет отцом. Выложил фото момента, когда узнавал пол ребенка

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18-летний Алехандро Гарначо объявил, что очень скоро станет отцом. Вингер «Манчестер Юнайтед», недавно подписавший новый пятилетний контракт, поделился фотографиями вечеринки, посвященной раскрытию пола его ребенка.

Гарначо опубликовал фото со своей девушкой Евой Гарсия, подписав: «Там, где начинается жизнь, а любовь никогда не заканчивается… ❤️

Планирование вашего рождения и осознание того, что ты будешь здесь, чтобы сделать нашу жизнь совершенной, твоего нас любовью и волнением.

Мы не можем объяснить, что мы чувствуем, когда вот-вот осуществим нашу самую большую мечту.

Мы считаем дни до встречи с тобой, папа и мама уже так сильно любят тебя, Энцо».

7 комментариев

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NikitaNik
Норм так, удачная неделька у Гарначо конечно. До сих пор поражаюсь, когда вижу, что у людей в 18 уже дети. Я примерно одного возраста с ним и вообще не представляю, что у меня хотя-бы девушка будет))
+12
-1
+11
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Dm Kznts
в 18 лет??
+4
0
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fellx
Судя по последней фотке, его девушка это героиня следующего выпуска "Беременна в 16"
+2
-1
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Evgen_Hazard
Ответ NikitaNik
Норм так, удачная неделька у Гарначо конечно. До сих пор поражаюсь, когда вижу, что у людей в 18 уже дети. Я примерно одного возраста с ним и вообще не представляю, что у меня хотя-бы девушка будет))
Поэтому осторожнее. Парень хоть и звезда футбола, начинающая, но предохраняться не умеет, отсюда и отец в 18 лет, и что-то мне подсказывает – они это не особо планировали))
+2
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r24y48pvqr
Ответ NikitaNik
Норм так, удачная неделька у Гарначо конечно. До сих пор поражаюсь, когда вижу, что у людей в 18 уже дети. Я примерно одного возраста с ним и вообще не представляю, что у меня хотя-бы девушка будет))
Удачи с девушками, Никита!
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Гарначо поздравляю с такой шикарной новостью!!!
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NikitaNik
Ответ Evgen_Hazard
Поэтому осторожнее. Парень хоть и звезда футбола, начинающая, но предохраняться не умеет, отсюда и отец в 18 лет, и что-то мне подсказывает – они это не особо планировали))
Согласен, очень странно детей уже в 18 иметь, сам же ребёнок ещё. Тот же Фоден тоже отцом в этом возрасте стал. Вратарями им не быть, с реакцией плохо))
Фоден кстати для своего возраста показал себя неплохим отцом, надеемся что и Гарначо будет хорошим)
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