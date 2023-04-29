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«Самому тупому игроку». Бруну Фернандеш оригинально поздравил Хуана Мату с днем рождения

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Старые друзья ❤️

Хуана Мату можно уверенно назвать легендой «Манчестер Юнайтед» — испанский футболист провел девять сезонов в английской команде прежде чем перейти в «Галатасарай» прошлым летом.

Последние два с половиной года он играл бок о бок с Бруну Фернандешем, который присоединился к манкунианцам в январе 2020-г, и за это время полузащитников связала крепкая дружба.

В феврале прошлого года португалец сказал, что Мата стал для него самым близким человеком в команде:

«Это сложно, потому что у меня хорошие отношения со всеми, если честно. Но я думаю, что, выберу Хуана, потому что за эти два года я многому у него научился. Он был действительно особенным и делал меня лучше каждый день на поле и за его пределами. Он заставил меня вырасти и стать лучшим игроком, а также лучшим человеком».

Эти парни уже почти год не играют вместе, но их связь никуда не делась. 28 апреля у Маты был день рождения, и Бруну оригинально поздравил его в соцсетях:

Фернандеш написал на испанском:

«Самому тупому игроку. Скучаю по тебе».

Даже немного грустно, что эти двое больше не выступают за одну команду.

2 комментария

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r24y48pvqr
Тупость и Мата несопоставимые вещи. А вот Магуайер 🤔
+2
0
+2
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ranelgee
Мату сложно переоценить. Надеюсь он вернется в МЮ в качестве тренера или, может быть, спортивного директора. В любом амплуа он будет очень полезен
+2
-1
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