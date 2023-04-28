Хеллен Теллес, сестра защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса, сдала экзамен на агента ФИФА и теперь является лицензированным футбольным агентом. Из 3800 человек, сдававших экзамен, сдали только 1962 (52%).

Хеллен поделилась радостью в соцсетях:

«Официально лицензированный агент ФИФА! Это звание является результатом 9 лет стараний и борьбы.

Я вошла в мир футбола без приглашения, несмотря на то, что родилась в семье, которая дышит им 24 часа в сутки. Мне нужно было вышибить дверь, проявить себя, заслужить похвалу.

Мне нужно противостоять подозрительным взглядам, уклоняться от неуважительных комментариев, убегать от бесполезных советов. И я продолжаю делать это каждый день.

Я очень горжусь тем, что являюсь одной из немногих женщин в мире, носящих этот титул».

Было 6 586 кандидатов, 3800 прошли вступительные, и 1 962 сдали экзамены, и которые теперь способны представлять клиентов по всему миру. Все только начинается...»

После перехода из «Порту» 30-летний Алекс Теллес испытывал трудности с получением места в составе «МЮ», сейчас португалец играет на правах аренды в «Севилье».

Похоже, у Алекса появился самый заинтересованный в его успехах агент, который найдет ему лучшее место. Ждем нового перехода летом?