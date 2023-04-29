«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Гарначо, соглашение вингера с клубом заключено до лета 2028 года.

Разумеется, поклонников «МЮ» эта новость обрадовала. Но болельщики уделили больше внимания одной детали фото с подписания контракта, чем сама сделка.

Фанаты заметили, что Алехандро исправил зубы.

В соцсетях поклонники футбола радуются за юношу, а заодно соревнуются в остроумии:

💭 «Новые зубы Роналду. Новые зубы Гарначо. Нам ждать все награды Премьер-лиги в следующем сезоне?»

💭 «Больше никаких шуточек про зубы Гарначо!»

💭 «Да, Гарначо исправил зубы, но теперь ему нужно избавиться от этой штуки, чем бы это ни было».

💭 «Срочно! Гарначо исправил зубы!!! А, ну еще он продлил контракт».

💭 «Трансформация зубов Гарначо».

💭 «Это все пиарщики Глейзеров, помните, сегодня начались заключительные торги. Человек, похожий на Гарначо, с новыми зубами».

💭 «Новый контракт + больше никаких шуточек о зубах Гарначо от фанатов наших соперников».

Что думаете о продлении контракта с Алехандро? А как вам обновленный имидж юноши?