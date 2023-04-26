Показал то, что от него давно ждут.

Джейдон Санчо незадолго до чемпионата мира заметно захандрил, потерял место не только в основе, но и даже в заявке. Эрик тен Хаг был очень недоволен формой англичанина и пытался воспитать его. Возвращение случилось только в феврале и кажется, что хавбек стал вновь обретать себя.

Уже на седьмой минуте игры против «Тоттенхэма» «Юнайтед» удалось открыть счет. Атаку умнейшим пасом начал Виктор Линделеф, который увидел разрыв между двумя игроками «шпор» и отдал мяч Рэшфорду.

Форвард пошел в борьбу на двоих, выиграл ее и заметил на левом фланге Джейдона.

Санчо вошел в штрафную, сблизился с тремя защитниками «Тоттенхэма» и точно пробил мимо них в дальний угол.

В этом сезоне АПЛ Джейдон Санчо провел за «Юнайтед» 18 игр, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.